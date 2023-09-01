パリ五輪へ！松木玖生や鈴木彩艶を選出、サッカーU―22代表アジア杯予選メンバーを発表
2023年9月1日 14時25分
パリ五輪サッカーの予選を兼ねたU23（23歳以下）アジア杯予選に臨むU―22日本代表のメンバーが1日に発表され、今夏に浦和から海外移籍したGK鈴木彩艶（シントトロイデン）らが選出された。
U―23アジア杯予選は7日からカタールで行われ、日本はパキスタン、パレスチナ、バーレーンと対戦。来年4月にカタールであるU23アジア杯で3位以内に入ればパリ五輪の出場権を獲得し、4位はアフリカとのプレーオフに回る。
U23アジア杯予選のメンバーは次の通り
GK
小久保玲央ブライアン（ベンフィカ）
鈴木彩艶（シントトロイデン）
野沢大志ブランドン（FC東京）
DF
内野貴史（デュッセルドルフ）
大畑歩夢（浦和）
西尾隆矢（C大阪）
木村誠二（FC東京）
畑大雅（湘南）
鈴木海音（磐田）
中野伸哉（G大阪）
高井幸大（川崎）
MF
平河悠（町田）
山田楓喜（京都）
川崎颯太（京都）
斉藤光毅（スパルタロッテルダム）
小田裕太郎（ハーツ）
鈴木唯人（ブレンビー）
山本理仁（シントトロイデン）
藤田譲瑠チマ（シントトロイデン）
三戸舜介（新潟）
松木玖生（FC東京）
FW
藤尾翔太（町田）
細谷真大（柏）
U23アジア杯予選のメンバーは次の通り
GK
小久保玲央ブライアン（ベンフィカ）
鈴木彩艶（シントトロイデン）
野沢大志ブランドン（FC東京）
DF
内野貴史（デュッセルドルフ）
大畑歩夢（浦和）
西尾隆矢（C大阪）
木村誠二（FC東京）
畑大雅（湘南）
鈴木海音（磐田）
中野伸哉（G大阪）
高井幸大（川崎）
MF
平河悠（町田）
山田楓喜（京都）
川崎颯太（京都）
斉藤光毅（スパルタロッテルダム）
小田裕太郎（ハーツ）
鈴木唯人（ブレンビー）
山本理仁（シントトロイデン）
藤田譲瑠チマ（シントトロイデン）
三戸舜介（新潟）
松木玖生（FC東京）
FW
藤尾翔太（町田）
細谷真大（柏）
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