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パリ五輪へ！松木玖生や鈴木彩艶を選出、サッカーU―22代表アジア杯予選メンバーを発表

2023年9月1日 14時25分

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FC東京・松木

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　パリ五輪サッカーの予選を兼ねたU23（23歳以下）アジア杯予選に臨むU―22日本代表のメンバーが1日に発表され、今夏に浦和から海外移籍したGK鈴木彩艶（シントトロイデン）らが選出された。
　U―23アジア杯予選は7日からカタールで行われ、日本はパキスタン、パレスチナ、バーレーンと対戦。来年4月にカタールであるU23アジア杯で3位以内に入ればパリ五輪の出場権を獲得し、4位はアフリカとのプレーオフに回る。
U23アジア杯予選のメンバーは次の通り
GK
小久保玲央ブライアン（ベンフィカ）
鈴木彩艶（シントトロイデン）
野沢大志ブランドン（FC東京）
DF
内野貴史（デュッセルドルフ）
大畑歩夢（浦和）
西尾隆矢（C大阪）
木村誠二（FC東京）
畑大雅（湘南）
鈴木海音（磐田）
中野伸哉（G大阪）
高井幸大（川崎）
MF
平河悠（町田）
山田楓喜（京都）
川崎颯太（京都）
斉藤光毅（スパルタロッテルダム）
小田裕太郎（ハーツ）
鈴木唯人（ブレンビー）
山本理仁（シントトロイデン）
藤田譲瑠チマ（シントトロイデン）
三戸舜介（新潟）
松木玖生（FC東京）
FW
藤尾翔太（町田）
細谷真大（柏）
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