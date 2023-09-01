パリ五輪サッカーの予選を兼ねたU23（23歳以下）アジア杯予選に臨むU―22日本代表のメンバーが1日に発表され、今夏に浦和から海外移籍したGK鈴木彩艶（シントトロイデン）らが選出された。

U―23アジア杯予選は7日からカタールで行われ、日本はパキスタン、パレスチナ、バーレーンと対戦。来年4月にカタールであるU23アジア杯で3位以内に入ればパリ五輪の出場権を獲得し、4位はアフリカとのプレーオフに回る。

U23アジア杯予選のメンバーは次の通り

GK

小久保玲央ブライアン（ベンフィカ）

鈴木彩艶（シントトロイデン）

野沢大志ブランドン（FC東京）

DF

内野貴史（デュッセルドルフ）

大畑歩夢（浦和）

西尾隆矢（C大阪）

木村誠二（FC東京）

畑大雅（湘南）

鈴木海音（磐田）

中野伸哉（G大阪）

高井幸大（川崎）

MF

平河悠（町田）

山田楓喜（京都）

川崎颯太（京都）

斉藤光毅（スパルタロッテルダム）

小田裕太郎（ハーツ）

鈴木唯人（ブレンビー）

山本理仁（シントトロイデン）

藤田譲瑠チマ（シントトロイデン）

三戸舜介（新潟）

松木玖生（FC東京）

FW

藤尾翔太（町田）

細谷真大（柏）

