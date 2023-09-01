松田聖子×大瀧詠一 “幻の”「風立ちぬ」デュエット音源を初収録 『Bible』シリーズ2作10・25同時発売
2023年9月1日 13時00分 (9月1日 15時07分更新)
松田聖子がソニーミュージック時代に発表した楽曲のベスト盤『Bible』シリーズの最新作、完全生産限定アナログ盤『Bible-milky blue-』と3枚組CD『Bible-pink＆blue-Special edition』が、10月25日に同時発売されることが決定した。両作には、松田と大瀧詠一さんがデュエットした秘蔵音源「風立ちぬ（duet version）」が初収録されることが明らかになった。
12インチアナログレコード盤２枚組の完全生産限定盤『Bible-milky blue-』（デジタルリマスタリング音源）には、ソニーミュージックから発売された数々の名曲の中から、秋冬曲を中心に、選りすぐりの19曲を収録する。
なかでも目玉は、秋の名曲「風立ちぬ」（1981年）の作曲を手がけた大瀧詠一さんが、自ら遊び心でエディットし、デュエットソングとして制作した秘蔵音源「風立ちぬ（duet version）」。大瀧さんが没後10年を迎える今年、これまで商品化されていなかった幻の音源が初収録される。
このほか、アナログ盤初収録となる「We Are Love」「Twinkle Star, Shining Star」、『Bible』シリーズ初収録の「とんがり屋根の花屋さん」「愛の神話」「ウィンター・ガーデン」「冬の妖精」「雪のファンタジー」「恋人がサンタクロース」「妖精たちのTea Party」「Twinkle Star, Shining Star」が収められる。盤面カラーは、今作のために新たに調合したオリジナル・ライトブルー（マッドカラー）が使用されている。
同時発売のCD3枚組（Blue-spec CD2）『Bible-pink＆blue -Special edition』には、前出のアナログ盤『Bible-milky blue-』と、2020年のデビュー40周年を記念してリリースされた『Bible-blooming pink-』に数々のヒット曲を追加。ボーナストラックとして、2020年に発表された「いちご畑でFUN×4」（松田聖子×大瀧詠一）も収められる。
■アナログ盤『Bible-milky blue-』収録曲
▼DISC1
【SIDE-A】
1. 野ばらのエチュード
2. 蒼いフォトグラフ
3. ピンクのモーツァルト
4. とんがり屋根の花屋さん ※
5. ガラスの林檎
▼DISC1
【SIDE-A】
1. 野ばらのエチュード
2. 蒼いフォトグラフ
3. ピンクのモーツァルト
4. とんがり屋根の花屋さん ※
5. ガラスの林檎
【SIDE-B】
1. 愛の神話 ※
2. 流星ナイト
3. Star
4. 風立ちぬ（duet version）松田聖子×大滝詠一 ★※
1. 愛の神話 ※
2. 流星ナイト
3. Star
4. 風立ちぬ（duet version）松田聖子×大滝詠一 ★※
▼DISC2
【SIDE-A】
1. ウィンター・ガーデン ※
2. 冬の妖精 ※
3. LET'S BOYHUNT
4. 凍った息
5. 雪のファンタジー ※
【SIDE-A】
1. ウィンター・ガーデン ※
2. 冬の妖精 ※
3. LET'S BOYHUNT
4. 凍った息
5. 雪のファンタジー ※
【SIDE-B】
1. 少しずつ春
2. 恋人がサンタクロース ※
3. 妖精たちのTea Party ※
4. We Are Love ★
5. Twinkle Star, Shining Star ★※
★＝アナログ初収録 ※＝Bibleシリーズ初収録
1. 少しずつ春
2. 恋人がサンタクロース ※
3. 妖精たちのTea Party ※
4. We Are Love ★
5. Twinkle Star, Shining Star ★※
★＝アナログ初収録 ※＝Bibleシリーズ初収録
■CD3枚組『Bible-pink ＆ blue- Special edition』収録曲
▼DISC1
01. 裸足の季節
02. 青い珊瑚礁
03. 夏の扉
04. 白い貝のブローチ
05. Romance
06. 赤いスイートピー
07. パイナップル・アイランド
08. 水色の朝
09. マドラス・チェックの恋人
10. 星空のドライブ
11. 黄色いカーディガン
12. HAPPY SUNDAY
13. 秘密の花園
14. セイシェルの夕陽
15. WITH YOU
16. BITTER SWEET LOLLIPOPS
17. スピード・ボート
18. 時間旅行
19. Forever Love
20. 大切なあなた
▼DISC1
01. 裸足の季節
02. 青い珊瑚礁
03. 夏の扉
04. 白い貝のブローチ
05. Romance
06. 赤いスイートピー
07. パイナップル・アイランド
08. 水色の朝
09. マドラス・チェックの恋人
10. 星空のドライブ
11. 黄色いカーディガン
12. HAPPY SUNDAY
13. 秘密の花園
14. セイシェルの夕陽
15. WITH YOU
16. BITTER SWEET LOLLIPOPS
17. スピード・ボート
18. 時間旅行
19. Forever Love
20. 大切なあなた
▼DISC2
01. ウィンター・ガーデン
02. 少しずつ春
03. 愛の神話
04. 冬の妖精
05. 流星ナイト
06. 野ばらのエチュード
07. 恋人がサンタクロース
08. ガラスの林檎
09. 蒼いフォトグラフ
10. LET’S BOYHUNT
11. ピンクのモーツァルト
12. とんがり屋根の花屋さん
13. Star
14. 凍った息
15. 妖精たちのTea Party
16. 雪のファンタジー
17. We Are Love
18. Twinkle Star, Shining Star
19. 風立ちぬ（松田聖子×大滝詠一）
01. ウィンター・ガーデン
02. 少しずつ春
03. 愛の神話
04. 冬の妖精
05. 流星ナイト
06. 野ばらのエチュード
07. 恋人がサンタクロース
08. ガラスの林檎
09. 蒼いフォトグラフ
10. LET’S BOYHUNT
11. ピンクのモーツァルト
12. とんがり屋根の花屋さん
13. Star
14. 凍った息
15. 妖精たちのTea Party
16. 雪のファンタジー
17. We Are Love
18. Twinkle Star, Shining Star
19. 風立ちぬ（松田聖子×大滝詠一）
▼DISC3
01. 風は秋色
02. チェリーブラッサム
03. 白いパラソル
04. 制服
05. 渚のバルコニー
06. 小麦色のマーメイド
07. 天国のキッス
08. マイアミ午前5時
09. SWEET MEMORIES
10. 瞳はダイアモンド
11. Rock’n Rouge
12. 時間の国のアリス
13. ハートのイアリング
14. 天使のウィンク
15. 瑠璃色の地球
16. Strawberry Time
17. 抱いて
【Bonus track】
18. いちご畑でFUN×４（松田聖子×大滝詠一）
01. 風は秋色
02. チェリーブラッサム
03. 白いパラソル
04. 制服
05. 渚のバルコニー
06. 小麦色のマーメイド
07. 天国のキッス
08. マイアミ午前5時
09. SWEET MEMORIES
10. 瞳はダイアモンド
11. Rock’n Rouge
12. 時間の国のアリス
13. ハートのイアリング
14. 天使のウィンク
15. 瑠璃色の地球
16. Strawberry Time
17. 抱いて
【Bonus track】
18. いちご畑でFUN×４（松田聖子×大滝詠一）
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