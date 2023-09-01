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野村農相が改めて謝罪、辞任否定　「汚染水」言い間違いで

2023年9月1日 12時17分 (9月1日 12時21分更新)
　野村哲郎農相は１日の閣議後記者会見で、海洋放出している東京電力福島第１原発の処理水を「汚染水」と言い間違えたことについて「福島の皆さまや関係者に不快な思いをさせて申し訳なかった」と改めて謝罪した。
　進退についての質問には「反省を踏まえて改めて緊張感を持って、水産事業者に寄り添って職務に当たりたい」と辞任を否定した。

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