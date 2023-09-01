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国際卓越大の認定候補に東北大 政府、１０兆円基金で支援
国が１０兆円規模の基金を活用し、世界最高の研究水準を目指す大学を支援する「国際卓越研究大学」について...
9月1日
【独自】豊橋の女性市議、一般質問できず 発言順抽選、子連れは「不可」
愛知県豊橋市議会で、定例会一般質問の発言順を決める30日の抽選に女性市議（37）が子連れで参加しよう...
処理水放出の取り組みに「理解」 Ｇ７高官がビデオ会議
先進７カ国（Ｇ７）高官は３１日夜、ビデオ会議を開いた。日本側が東京電力福島第１原発の処理水海洋放出に...
最低賃金、時給１５００円目標 ３０年代半ば、首相表明
岸田文雄首相は３１日の「新しい資本主義実現会議」で、最低賃金の全国平均時給を２０３０年代半ばまでに１...
8月31日
農相「汚染水」言い間違え 首相指示受け謝罪・撤回
野村哲郎農相は３１日、東京電力福島第１原発処理水の海洋放出に関して首相官邸で記者団の質問に答えた際「...
公立中の部活地域移行で重点指定 スポーツ庁、９都道府県程度を
公立中学校の運動部活動を地域のスポーツ団体に委ねる「地域移行」に関し、先進的に取り組む９都道府県程度...