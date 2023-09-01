SEVENTEEN『SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」』（HYBE LABELS JAPAN） （P）&（C） PLEDIS Entertainment

13人組グループ・SEVENTEENの最新アルバム『SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」』が、週間51.8万PT（518,053PT）を記録し、9月1日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」で1位を獲得した。

週間ポイントの内訳は、CD：51.2万PT（511,887PT）／デジタルアルバム：0.1万PT（1,244PT）／ストリーミング：0.5万PT（4,922PT）。本作は、同日付「オリコン週間アルバムランキング」において、初週51.2万枚を売り上げ、初登場1位を獲得。このCD売上枚数のポイントが大きくけん引し、合算アルバムでも1位となった。

SEVENTEENが週間50万ポイント超えを達成するのは、通算3作目【※1】。また、5/8付の『SEVENTEEN 10th Mini Album「FML」』に続く、今年度自身通算2作目【※2】となった。「週間合算アルバムランキング」海外アーティスト今年度週間ポイント記録【※3】では、『SEVENTEEN 10th Mini Album「FML」』に次ぐ2位となり、SEVENTEENが1、2位を独占している。

なお、これで同ランキング自身通算10作目の1位獲得となり、「通算1位獲得作品数」【※4】歴代1位記録を自己更新した。

【※1】SEVENTEENの週間50万PT超えほか作品※2023/9/4付現在／2022/11/21付『SEVENTEEN JAPAN 1ST EP「DREAM」』（50.4万PT）、2023/5/8付『SEVENTEEN 10th Mini Album「FML」』（56.2万PT）

【※2】今年度は「2022/12/26付」よりスタート

【※3】「週間合算アルバムランキング」海外アーティスト今年度週間PT TOP3／1位：SEVENTEEN『SEVENTEEN 10th Mini Album「FML」』56.2万PT（5/8付）、2位：SEVENTEEN『SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」』51.8万PT（9/4付）、3位：Stray Kids『THE SOUND』38.1万PT（3/6付）

【※4】「合算アルバム通算1位獲得作品数」記録※2023/9/4付現在／1位：SEVENTEEN（10作）、2位：TOMORROW X TOGETHER（8作）、3位：TWICE、BTS、ENHYPEN、King & Prince（6作）※達成順

【合算アルバムランキングとは】

合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照

PT＝ポイント。今年度は「2022/12/26付」よりスタート

「週間合算アルバムランキング」は「2018/12/24付」よりスタート

＜クレジット：オリコン調べ（2023/9/4付：集計期間:2023年8月21日〜8月27日）＞

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