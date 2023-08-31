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大麻譲り渡した疑いで逮捕、朝日大のラグビー部員３人を不起訴 岐阜地検
朝日大（岐阜県瑞穂市）ラグビー部員による大麻取締法違反事件で、岐阜地検は３１日、同法違反（営利目的譲...
8月31日
名工大院で出題ミス 熱力学の問題で誤植
名古屋工業大（名古屋市昭和区）は31日、8月17日に実施した大学院工学研究科博士前期課程の入学者選抜...
元病院幹部、入札妨害の疑い 薬局整備巡り、北海道警が逮捕
札幌市豊平区の総合病院ＫＫＲ札幌医療センターが発注した敷地内薬局の整備事業を巡り、保険調剤薬局アイン...
平等院鳳凰堂、創建当時の復元図 屋根は瓦と板、新調査結果踏まえ
京都府宇治市の平等院は３１日、創建当時の鳳凰堂をイメージした復元図を発表した。中堂の大屋根は「瓦ぶき...
関東大震災、９月１日で１００年 防災の原点、犠牲者１０万人
死者・行方不明者約１０万５千人と、国内の自然災害で最悪の犠牲者を出した関東大震災の発生から９月１日で...
女流本因坊戦、上野梨紗が初挑戦 囲碁、上野愛咲美女流名人の妹
囲碁の第４２期女流本因坊戦（共同通信社主催、ＪＡ共済連、共栄火災協賛）本戦決勝は３１日、東京都千代田...