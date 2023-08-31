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死亡事故起こした元幸田町議を不起訴、名古屋地検

2023年8月31日 17時47分 (8月31日 17時47分更新)

　愛知県豊田市で昨年11月、自転車の男性＝当時（73）をはねて死亡させたとして、自動車運転処罰法違反（過失致死）の疑いで送検された同県幸田町の元町議の男性（80）について、名古屋地検岡崎支部は31日、不起訴にした。理由は明らかにしていない。

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