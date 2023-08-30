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今夏加入のMF久保藤次郎が先発入り　C大阪戦からメンバー入れ替え天皇杯ベスト4進出狙う【J1名古屋】

2023年8月30日 17時44分

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ＭＦ久保

ＭＦ久保

◇３０日　第１０３回天皇杯全日本サッカー選手権　準々決勝　柏―名古屋（三協Ｆ柏）
　両チームの先発メンバーが発表され、名古屋は今夏に藤枝から加わったＭＦ久保藤次郎（２４）が加入後初めて先発入りを果たした。久保の他にも、ＦＷ前田直輝（２８）も復帰後初先発し、ＭＦ重広卓也（２８）、ＭＦ山田陸（２５）も名を連ねた。フレッシュなメンバーを加え、ベスト４進出を狙う。
両チームの先発メンバーは次の通り
名古屋グランパス
ＧＫランゲラック
ＤＦ丸山祐市
ＤＦ藤井陽也
ＤＦ野上結貴
ＭＦ和泉竜司
ＭＦ山田陸
ＭＦ稲垣祥
ＭＦ久保藤次郎
ＦＷ前田直輝
ＦＷ重広卓也
ＦＷ酒井宣福
柏レイソル
ＧＫ松本健太
ＤＦ川口尚紀
ＤＦ立田悠悟
ＤＦ田中隼人
ＤＦ三丸拡
ＭＦ高嶺朋樹
ＭＦ仙頭啓矢
ＭＦ戸嶋祥郎
ＦＷ岩下航
ＦＷ小屋松知哉
ＦＷ武藤雄樹
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