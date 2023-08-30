今夏加入のMF久保藤次郎が先発入り C大阪戦からメンバー入れ替え天皇杯ベスト4進出狙う【J1名古屋】
2023年8月30日 17時44分
◇３０日 第１０３回天皇杯全日本サッカー選手権 準々決勝 柏―名古屋（三協Ｆ柏）
両チームの先発メンバーが発表され、名古屋は今夏に藤枝から加わったＭＦ久保藤次郎（２４）が加入後初めて先発入りを果たした。久保の他にも、ＦＷ前田直輝（２８）も復帰後初先発し、ＭＦ重広卓也（２８）、ＭＦ山田陸（２５）も名を連ねた。フレッシュなメンバーを加え、ベスト４進出を狙う。
両チームの先発メンバーは次の通り
名古屋グランパス
ＧＫランゲラック
ＤＦ丸山祐市
ＤＦ藤井陽也
ＤＦ野上結貴
ＭＦ和泉竜司
ＭＦ山田陸
ＭＦ稲垣祥
ＭＦ久保藤次郎
ＦＷ前田直輝
ＦＷ重広卓也
ＦＷ酒井宣福
両チームの先発メンバーは次の通り
名古屋グランパス
ＧＫランゲラック
ＤＦ丸山祐市
ＤＦ藤井陽也
ＤＦ野上結貴
ＭＦ和泉竜司
ＭＦ山田陸
ＭＦ稲垣祥
ＭＦ久保藤次郎
ＦＷ前田直輝
ＦＷ重広卓也
ＦＷ酒井宣福
柏レイソル
ＧＫ松本健太
ＤＦ川口尚紀
ＤＦ立田悠悟
ＤＦ田中隼人
ＤＦ三丸拡
ＭＦ高嶺朋樹
ＭＦ仙頭啓矢
ＭＦ戸嶋祥郎
ＦＷ岩下航
ＦＷ小屋松知哉
ＦＷ武藤雄樹
ＧＫ松本健太
ＤＦ川口尚紀
ＤＦ立田悠悟
ＤＦ田中隼人
ＤＦ三丸拡
ＭＦ高嶺朋樹
ＭＦ仙頭啓矢
ＭＦ戸嶋祥郎
ＦＷ岩下航
ＦＷ小屋松知哉
ＦＷ武藤雄樹
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