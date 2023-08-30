ＭＦ久保

◇３０日 第１０３回天皇杯全日本サッカー選手権 準々決勝 柏―名古屋（三協Ｆ柏）

両チームの先発メンバーが発表され、名古屋は今夏に藤枝から加わったＭＦ久保藤次郎（２４）が加入後初めて先発入りを果たした。久保の他にも、ＦＷ前田直輝（２８）も復帰後初先発し、ＭＦ重広卓也（２８）、ＭＦ山田陸（２５）も名を連ねた。フレッシュなメンバーを加え、ベスト４進出を狙う。

両チームの先発メンバーは次の通り

名古屋グランパス

ＧＫランゲラック

ＤＦ丸山祐市

ＤＦ藤井陽也

ＤＦ野上結貴

ＭＦ和泉竜司

ＭＦ山田陸

ＭＦ稲垣祥

ＭＦ久保藤次郎

ＦＷ前田直輝

ＦＷ重広卓也

ＦＷ酒井宣福

柏レイソル

ＧＫ松本健太

ＤＦ川口尚紀

ＤＦ立田悠悟

ＤＦ田中隼人

ＤＦ三丸拡

ＭＦ高嶺朋樹

ＭＦ仙頭啓矢

ＭＦ戸嶋祥郎

ＦＷ岩下航

ＦＷ小屋松知哉

ＦＷ武藤雄樹

