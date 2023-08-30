3連勝狙う中日の先発は小笠原慎之介 カリステが「7番・遊撃」で2試合ぶりにスタメン出場
2023年8月30日 17時27分
◇３０日 中日―ヤクルト（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日の先発は、現在４連敗中の小笠原慎之介投手。７月１３日のヤクルト戦（神宮）以来の白星で今季７勝目を目指す。打線はカリステが「７番・遊撃」で２試合ぶりにスタメン出場。３連勝を狙う。
【ヤクルト】
１番・二・山田
２番・一・オスナ
３番・捕・中村
４番・三・村上
５番・右・サンタナ
６番・左・浜田
７番・遊・長岡
８番・中・赤羽
９番・投・小沢
【中日】
１番・中・岡林
２番・二・村松
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・宇佐見
６番・左・大島
７番・遊・カリステ
８番・捕・木下
９番・投・小笠原
【ヤクルト】
１番・二・山田
２番・一・オスナ
３番・捕・中村
４番・三・村上
５番・右・サンタナ
６番・左・浜田
７番・遊・長岡
８番・中・赤羽
９番・投・小沢
【中日】
１番・中・岡林
２番・二・村松
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・宇佐見
６番・左・大島
７番・遊・カリステ
８番・捕・木下
９番・投・小笠原
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