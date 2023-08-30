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3連勝狙う中日の先発は小笠原慎之介　カリステが「7番・遊撃」で2試合ぶりにスタメン出場

2023年8月30日 17時27分

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小笠原慎之介

小笠原慎之介

◇３０日　中日―ヤクルト（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日の先発は、現在４連敗中の小笠原慎之介投手。７月１３日のヤクルト戦（神宮）以来の白星で今季７勝目を目指す。打線はカリステが「７番・遊撃」で２試合ぶりにスタメン出場。３連勝を狙う。
【ヤクルト】
１番・二・山田
２番・一・オスナ
３番・捕・中村
４番・三・村上
５番・右・サンタナ
６番・左・浜田
７番・遊・長岡
８番・中・赤羽
９番・投・小沢
【中日】
１番・中・岡林
２番・二・村松
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・宇佐見
６番・左・大島
７番・遊・カリステ
８番・捕・木下
９番・投・小笠原
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