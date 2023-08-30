小笠原慎之介

◇３０日 中日―ヤクルト（バンテリンドームナゴヤ）

両チームのスターティングメンバーが発表された。中日の先発は、現在４連敗中の小笠原慎之介投手。７月１３日のヤクルト戦（神宮）以来の白星で今季７勝目を目指す。打線はカリステが「７番・遊撃」で２試合ぶりにスタメン出場。３連勝を狙う。

【ヤクルト】

１番・二・山田

２番・一・オスナ

３番・捕・中村

４番・三・村上

５番・右・サンタナ

６番・左・浜田

７番・遊・長岡

８番・中・赤羽

９番・投・小沢

【中日】

１番・中・岡林

２番・二・村松

３番・右・細川

４番・三・石川昂

５番・一・宇佐見

６番・左・大島

７番・遊・カリステ

８番・捕・木下

９番・投・小笠原

