本文へ移動

石川昂弥が「4番・三塁」で10日ぶりスタメン出場　先発の涌井秀章は4勝目を目指す【中日】

2023年8月29日 17時25分

このエントリーをはてなブックマークに追加
石川昂

石川昂

◇２９日　中日―ヤクルト（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームがスターティングメンバーを発表した。中日は、１９日のヤクルト戦（神宮）で死球を受けて脳振とう特例措置で２０日に出場選手登録を抹消された石川昂弥内野手が１０日ぶりに「４番・三塁」で先発出場する。
　先発の涌井秀章投手は、６月２５日のヤクルト戦（バンテリン）以来の白星で今季４勝目を目指す。
【ヤクルト】
１番・中・丸山和
２番・左・青木
３番・二・山田
４番・三・村上
５番・右・サンタナ
６番・一・オスナ
７番・捕・中村
８番・遊・長岡
９番・投・サイスニード
【中日】
１番・中・岡林
２番・二・村松
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・宇佐見
６番・左・大島
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・涌井
【あわせて読みたい】
◆金字塔到達の大島、速球系に強い　半分近くは速球【データで裏付け】
◆トミー・ジョンから梅津が817日ぶり1軍復帰登板へ　31日ヤクルト戦バンテリンD
◆大島の『学び』に駒大の太田終身名誉監督「ここまでやるとは」【連載第2回】
◆落合博満さん、石川昂弥を一刀両断「そんなもんで休むんだ、練習不足」”辛口”

関連キーワード

おすすめ情報

NEWS

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ