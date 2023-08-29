石川昂

◇２９日 中日―ヤクルト（バンテリンドームナゴヤ）

両チームがスターティングメンバーを発表した。中日は、１９日のヤクルト戦（神宮）で死球を受けて脳振とう特例措置で２０日に出場選手登録を抹消された石川昂弥内野手が１０日ぶりに「４番・三塁」で先発出場する。

先発の涌井秀章投手は、６月２５日のヤクルト戦（バンテリン）以来の白星で今季４勝目を目指す。

【ヤクルト】

１番・中・丸山和

２番・左・青木

３番・二・山田

４番・三・村上

５番・右・サンタナ

６番・一・オスナ

７番・捕・中村

８番・遊・長岡

９番・投・サイスニード

【中日】

１番・中・岡林

２番・二・村松

３番・右・細川

４番・三・石川昂

５番・一・宇佐見

６番・左・大島

７番・捕・木下

８番・遊・龍空

９番・投・涌井

