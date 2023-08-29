石川昂弥が「4番・三塁」で10日ぶりスタメン出場 先発の涌井秀章は4勝目を目指す【中日】
2023年8月29日 17時25分
◇２９日 中日―ヤクルト（バンテリンドームナゴヤ）
両チームがスターティングメンバーを発表した。中日は、１９日のヤクルト戦（神宮）で死球を受けて脳振とう特例措置で２０日に出場選手登録を抹消された石川昂弥内野手が１０日ぶりに「４番・三塁」で先発出場する。
先発の涌井秀章投手は、６月２５日のヤクルト戦（バンテリン）以来の白星で今季４勝目を目指す。
【ヤクルト】
１番・中・丸山和
２番・左・青木
３番・二・山田
４番・三・村上
５番・右・サンタナ
６番・一・オスナ
７番・捕・中村
８番・遊・長岡
９番・投・サイスニード
【中日】
１番・中・岡林
２番・二・村松
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・宇佐見
６番・左・大島
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・涌井
【ヤクルト】
１番・中・丸山和
２番・左・青木
３番・二・山田
４番・三・村上
５番・右・サンタナ
６番・一・オスナ
７番・捕・中村
８番・遊・長岡
９番・投・サイスニード
【中日】
１番・中・岡林
２番・二・村松
３番・右・細川
４番・三・石川昂
５番・一・宇佐見
６番・左・大島
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・涌井
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