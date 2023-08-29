巨人の岡本和真内野手

巨人の岡本和真が２９日、新型コロナウイルス感染拡大防止特例の対象選手として出場選手登録を外れた。発熱の症状があるという。８月は１２本塁打を放つなど好調で、今季はここまで打率２割９分８厘、３４本塁打、８３打点だった。

梶谷も特例対象選手として登録を外れた。

