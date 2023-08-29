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巨人の岡本和真内野手
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8月29日
阪神・今岡打撃コーチが体調不良 ベンチ外れる
阪神の今岡打撃コーチが２９日、ベンチを外れた。球団によると体調不良で、試合前練習にも参加しなかった。
ＤｅＮＡ神里が右肘手術 「パワーアップして戻ってくる」
ＤｅＮＡは２９日、神里が横浜市内の病院で右肘のクリーニング手術を受けたと発表した。２９歳の今季は出場...
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炎鵬は今場所も全休へ 「どこまで落ちても戻りたい」
首の故障により２場所連続休場中で西幕下４１枚目の炎鵬（宮城野部屋）は２９日、秋場所も全休の意向を示し...
中日・小笠原が７月１３日以来の勝利狙う ３０日の予告先発
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巨人・菅野―広島・大瀬良（京セラドーム大阪）
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