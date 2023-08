W受賞で喜びを語った(左から)ゆいちゃみ、ゆうちゃみ(C)ORICON NewS inc.

モデル・タレントのゆうちゃみ、ゆいちゃみ姉妹が29日、都内で行われた『THE BEAUTY WEEK AWARD 2023』の表彰式に出席した。2人は同アワード初となる姉妹での「THE BEST OF BEAUTY」のW受賞となった。

ゆいちゃみは「こんな賞をいただけるなんて光栄です。こうやって賞をもらうのも初めてなので、すごくうれしい」と喜び、ゆうちゃみは「姉妹で受賞できると思わなかったし、わたしたちで良いのかと。今まで受賞されてきた人はみんな女優さんとかだったので、『ギャルで良いの?』って思いました(笑)」と心境を明かした。

MCから、きょうのヘアスタイルのポイントを向けられると、ゆいちゃみは「エクステのハイライトが見えるようにポニーテールにしてもらいました。ギャルは髪の毛が命なので、トリートメントをしっかりしたり、コテも25ミリで巻くようにしている。毎日髪の毛で遊んでいます」とにっこり。

ゆうちゃみは「ブリーチで切れながらも、ホームケアと美容院を頼ってこだわっている」と日々の努力も明かしながら、「そんな髪の毛をほめていただいてホンマにうれしいです」と笑顔で伝えた。

互いの髪についてもトーク。ゆいちゃみは「アレンジは学びたい」といい、ゆうちゃみは「妹の髪を褒めたことがない」と笑いながら、「妹のほうがホームケアをしっかりしている。どんなときでも必ずやっていて、そこは尊敬」と告白。この言葉に対し、ゆいちゃみは「当たり前やけどな」と鋭いツッコミを入れた。

同イベントは、NPO法人美容週間振興協議会が美容技術の認知促進を目的とし、2004年から開催している美容の式典。その年のテーマに即したもっとも輝いている著名人・芸能人を選出し、「THE BEST OF BEAUTY」として表彰している。また、20回目となる今年は「SAVE THE BEAUTY」をテーマとし、美容業界としてSDGsに向けて取り組む姿勢も示した。

関連キーワード エンタメ総合