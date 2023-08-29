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「核燃料サイクル、国の責任で」 青森県知事、協議会で政府に要望
原発の使用済み核燃料からプルトニウムを取り出して再利用する核燃料サイクル政策に関し、政府と青森県が意...
8月29日
内閣府、学術会議見直しで初会合 座長「組織の在り方特化し議論」
内閣府は２９日、日本学術会議の在り方見直しに関する有識者懇談会の初会合を開いた。現行の「国の特別機関...
東海村の原子力科学館に迷惑電話 ３日間で２０件
東京電力福島第１原発の処理水海洋放出を巡り、茨城県東海村にある展示施設「原子力科学館」に、中国からと...
夏休み明け、厚労相が呼びかけ 「悩み抱え込まず相談を」
夏休み明け前後に気持ちが不安定になる子どもが増える傾向があるとして、加藤勝信厚生労働相は２９日の記者...
中国迷惑電話相談３１都府県警に 計２２５件、福島最多
警察庁は２９日、東京電力福島第１原発の処理水海洋放出を巡り、中国からとみられる迷惑電話に関する警察へ...
土屋太鳳さんと片寄さん第１子 インスタで公表
俳優の土屋太鳳さん（２８）と片寄涼太さん（２９）に第１子が生まれたことが２９日分かった。片寄さんが自...