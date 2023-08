イギリス映画『きっと、それは愛じゃない』(12月15日公開) (C) 2022 STUDIOCANAL SAS. ALL RIGHTS RESERVED.

『アバウト・タイム〜愛おしい時間について〜』、『ラブ・アクチュアリー』、『ブリジット・ジョーンズの日記』の制作スタジオ、ワーキング・タイトル・フィルムズ最新作『WHAT’S LOVE GOT TO DO WITH IT?』が、『きっと、それは愛じゃない』の邦題で、12月15日よりヒューマントラストシネマ有楽町、YEBISU GARDEN CINEMAほか全国で公開されることが決定した。

ドキュメンタリー監督として活躍するゾーイは、久しぶりに再会した幼なじみで医師のカズから、見合い結婚をすることにしたと聞いて驚く。なぜ、今の時代に親が選んだ相手と?疑問がたちまち好奇心へと変わったゾーイは、カズの結婚までの軌跡を次回作として追いかけることに。

「愛もなく結婚できるの?」と問いかけるゾーイ自身は、運命の人を心待ちにしていたが、ピンときては「ハズレ」と気づくことの繰り返し。そんな中、条件の合う相手が見つかったカズは、両親も参加するオンラインでお見合いを決行。数日後、カズから「婚約した」と報告を受けたゾーイは、カズへの見ないふりをしてきたある想いに気づいてしまう。

ダメ男ばかりを好きになり恋の連敗を重ねる主人公ゾーイを演じたのは、ディズニー映画『シンデレラ』(2015年)でシンデレラを演じた英俳優リリー・ジェームズ。恋愛にじたばたもがくカッコ悪い姿を、包み隠さずストレートに演じ、等身大の女性像を作り上げた。

家族のために親が選んだ相手と結婚しようと決意するカズ役は、『スター・トレック:ディスカバリー』のシャザド・ラティフ。ゾーイを心配し、交際相手を紹介しようとする母親には、『ハワーズ・エンド』でアカデミー賞を受賞した、英国を代表する俳優のエマ・トンプソン。また、カズの母親・アイシャ役には、40数年のキャリアの中で140本以上のインド映画に出演する国民的俳優シャバナ・アズミ。カズの見合い相手であるマイムーナ役はパキスタンを代表するスター俳優サジャル・アリーが演じた。

監督はアカデミー賞7部門にノミネートされた『エリザベス』で、世界的名声を獲得したパキスタン出身のシェカール・カプール。本作を監督するにあたって、「愛とインティマシー(親密さ)は、最もよく使われる言葉でありながら、最も誤解されている言葉です。それでもなお、私たちはこれらの言葉を真に体験することを求め続けています。本作はこの二つの言葉を深く探究しながら、それを映画という枠に収めるチャンスでした。そして、それは素晴らしい旅路となりました。さあ今度は観客の皆さんの出番です。私たちと一緒に泣いて、笑って、探究してください。皆さん自身のために」とコメントしている。

マッチングアプリにさまざまなSNS、出会いの選択肢はあるけれど、逆に何が本当の幸せへの道なのかわからない、と愛に迷える人たちへ贈るラブストーリー。多文化が花咲く最先端の街ロンドンを舞台に、異国情緒あふれる豪華なウエディングシーンが見どころとなっている。

