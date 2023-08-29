『アキラとあきら』（C）2022 「アキラとあきら」製作委員会／『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』 （C）2023「岸辺露伴 ルーヴルへ行く」製作委員会 （C）LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社

Amazonプライム会員になると追加料金なしで利用できる定額制の動画配信サービス（SVOD）「Prime Video」で9月より配信開始となる新着作品が発表された。

9月1日からは、池井戸潤氏の小説を原作に、三木孝浩監督がメガホンをとった『アキラとあきら』の見放題独占配信がスタート。メガバンクに同期入社した同じ名前と正反対の信念を持つ山崎瑛（竹内涼真）と階堂彬（横浜流星）に降りかかる試練とそれに立ち向かう二人、そして奇跡の逆転劇を描く。

9月18日からは、キアヌ・リーヴス主演のSFアクション映画の金字塔「マトリックス」シリーズ3部作の新たな物語として描かれた『マトリックス レザレクションズ』が登場。自分の生きている世界の違和感に気付き始めていたネオが覚醒し、［マトリックス］に囚われているトリニティーを、さらには何十億もの人類を救うため、［マトリックス］との新たな戦いに身を投じていく。

9月22日からは、人気漫画『ジョジョの奇妙な冒険』のスピンオフ作品『岸辺露伴は動かない』の一篇として、荒木飛呂彦がルーヴル美術館のバンドネシネプロジェクトのために描き下ろした同名作品をもとに、高橋一生氏主演で、今年5月に劇場公開された『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』を独占配信。漫画家・岸辺露伴が青年時代に聞いた、この世で最も邪悪な「最も黒い絵」が所蔵されているルーヴル美術館で、絵の謎に迫る。

オリジナル作品では、Amazon Original『ザ・コンチネンタル：ジョン・ウィックの世界から』を9月22日より独占配信。同日より日本で公開されるキアヌ・リーヴス主演『ジョン・ウィック：コンセクエンス』のシリーズ前日譚。「ジョン・ウィック」シリーズの中心ともいえる、裏社会の人々の中立地帯であるコンチネンタルホテルの起源を、若きウィンストン・スコットの目を通して描かれる。

また、映画公開とテレビドラマの配信に先駆けて、キアヌ・リーヴスが伝説の元殺し屋を演じるアクション映画シリーズ『ジョン・ウィック』、『ジョン・ウィック：チャプター2』、そして『ジョン・ウィック：パラベラム』を9月8日から見放題配信する。

韓国ドラマ 『誘拐の日』は9月13日スタート。少し抜けた気弱な誘拐犯と11歳の天才少女の特別な協力関係を描いたブラックコメディ。チョン・ヘヨンのミステリー小説を原作に、主人公の誘拐犯を『犯罪都市』で新興犯罪組織のボスを演じたユン・ゲサンが演じている。

スポーツでは、『Prime Video Presents Live Boxing 5』として、9月18日に東京・有明アリーナで行われる那須川天心選手のボクシング2戦目と、寺地拳四朗選手対ヘッキー・ブドラー選手（南アフリカ）のWBC・WBA世界ライトフライ級タイトルマッチ、中谷潤人選手対アルヒ・コルテス選手（メキシコ）のWBO世界スーパーフライ級タイトルマッチなど注目ファイトを午後6時から独占ライブ配信する（※配信時間は前後する場合あり）。

【2023年9月新着予定作品一覧】

■映画（国内）

9月1日（金）

・『アキラとあきら』＊見放題独占配信

・『峠 最後のサムライ』

9月9日（土）

・『水は海に向かって流れる』＊独占配信

9月15日（金）

・『渇水』＊独占配信

9月22日（金）

・『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』＊独占配信

■映画（海外）

9月1日（金）

・『355』

・『オリエント急行殺人事件』

・『カクテル』

・『カモン カモン』

・『ガンパウダー・ミルクシェイク』

・『プロメテウス』

・『ワイルド・スピード - スカイミッション』

・『ジャスティス・リーグ』

9月3日（日）

・『バイオレント・ナイト』 ＊見放題独占配信

9月8日（金）

・Amazon Original『サンティネル ～ドジな刑事はさえないシンガー～』＊午前9時から独占配信

・『ジョン・ウィック』

・『ジョン・ウィック：チャプター2』

・『ジョン・ウィック：パラベラム』

・Amazon Original『ビリー・ウォルシュとデートする方法』＊午前9時から独占配信

・『プラダを着た悪魔』

・『プリティ・ウーマン』

・『プリティ・ブライド』

・Amazon Original『私がケーキを焼く理由』＊午前9時から独占配信

9月10日（日）

・『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

9月15日（金）

・『アイ，ロボット』

・『最後の決闘裁判』

・『スピード2』

・『ミスター・ガラス』

・Amazon Original『ミリオン・マイルズ・アウェイ ～遠き宇宙への旅路～』＊午前9時から独占配信

9月18日（月・祝）

・『マトリックス レザレクションズ』 ＊見放題独占配信

9月22日（金）

・『エアフォース・ワン』

・Amazon Original『カサンドロ リング上のドラァグクイーン』＊午前9時から独占配信

9月24日（日）

・『フェイブルマンズ』＊見放題独占配信

9月30日（土）

・『クライ・マッチョ』＊見放題独占配信

■映画（韓国）

9月1日（金）

・『犯罪都市 THE ROUNDUP』

■アニメ映画（国内）

9月8日（金）

・『特『刀剣乱舞-花丸-』～雪の巻～』

・『特『刀剣乱舞-花丸-』～月の巻～』

・『特『刀剣乱舞-花丸-』～華の巻～』

9月15日（金）

・『沈黙の艦隊』

・『沈黙の艦隊 VOYAGE2』

・『沈黙の艦隊 VOYAGE3』

■テレビドラマ（国内）

9月1日（金）

・『インビジブル』

・『最愛』

・『日本沈没ー希望のひとー』

・『池袋ウエストゲートパーク 「SOUPの回」』

・『池袋ウエストゲートパーク』

・『ケイゾク』

9月30日（土）

・『ソロ活女子のススメ３』

■テレビドラマ（海外）

9月1日（金）

・Amazon Original『ホイール･オブ･タイム』シーズン2＊午後4時から独占配信

9月14日（木）

・Amazon Original『メイド・イン・ヘヴン ～運命の出会い～』シーズン2＊午前3時半から独占配信

9月15日（金）

・Amazon Original『ウィルダネス ～荒野の裏切り～』＊午前9時から独占配信

・Amazon Original『愛しのボンベイ』＊午前3時半から独占配信

・Amazon Original『崖っぷちインフルエンサー』＊午前9時から独占配信

・Amazon Original『遊園地殺人事件』＊午前9時から独占配信

9月22日（金）

・Amazon Original『ザ・コンチネンタル：ジョン・ウィックの世界から』＊午後9時から独占配信

9月26日（火）

・Amazon Original『フェイク・シェイク ～おとり取材の仕掛け人～』＊午前9時から独占配信

9月29日（金）

・Amazon Original『ジェン・ブイ』＊午前9時から独占配信

・Amazon Original『She ～世界は私にひざまずけ～』＊午前9時から独占配信

■テレビドラマ（韓国）

9月1日（金）

・『ショーウィンドウ：女王の家』

・『君の夜になってあげる』

9月13日（水）

・Amazon Original『誘拐の日』＊独占配信

■テレビアニメ（国内）

9月1日（金）

・『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン 2』（第13話～第24話）

9月10日（日）

・『魔法使いの嫁 西の少年と青嵐の騎士』

■スポーツ（国内）

9月4日（月）

・『9.18 Live Boxing 5 スペシャルコンテンツ』＊独占配信

9月18日（月・祝）

・『Prime Video Presents Live Boxing 5』＊午後6時から独占ライブ配信

配信時間は前後する場合あり

※一部、情報解禁等の都合上、配信予定を公表できない作品あり。配信開始日は変更になる可能性あり。

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