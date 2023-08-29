SEVENTEEN、初週売上51.2万枚でアルバム1位 海外アーティスト史上初記録も【オリコンランキング】
2023年8月29日 04時00分 (8月29日 05時05分更新)
13人組グループ・SEVENTEENの最新アルバム『SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」』が、初週51.2万枚を売り上げ、8月29日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。
SEVENTEENの同ランキング1位獲得は、2023/5/8付での『SEVENTEEN 10th Mini Album「FML」』に続き、6作連続、通算10作目。海外アーティストの「アルバム通算1位獲得作品数」記録は、BTSと並ぶ、歴代1位タイ【※1】となった。
さらに初週売上51.2万枚で、前作『SEVENTEEN 10th Mini Album「FML」』に続き、2作連続初週売上50万枚超えを達成。海外アーティストによるアルバム2作連続初週売上50万枚超えは史上初となった。海外アーティストによる今年度初週売上記録【※2】【※3】は、自身の『SEVENTEEN 10th Mini Album「FML」』に次ぐ2位となり、SEVENTEENの1位、2位独占となっている。
今年日本デビュー5周年を迎えたSEVENTEENの最新作となる本作には、今まで日本でリリースされた全ての日本オリジナル曲や、日本語バージョンの楽曲、日本オリジナルの新曲2曲など全27曲が収録されている。
なお、SEVENTEENは、9月6日の東京ドームから、ドームツアー『SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN』をスタートさせる。
【※1】海外アーティストにおける「アルバム通算1位獲得作品数」記録（2023/9/4付現在）／1位：BTS、SEVENTEEN（10作）、3位：東方神起、TWICE、TOMORROW X TOGETHER（8作）※達成順
【※2】今年度は「2022/12/26付」よりスタート
【※3】「週間アルバムランキング」海外アーティスト今年度初週売上TOP5 （2023/9/4付現在）／1位：55.2万枚 SEVENTEEN『SEVENTEEN 10th Mini Album「FML」』（5/8付）、2位：51.2万枚 SEVENTEEN『SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」』（9/4付）、3位：37.8万枚 Stray Kids『THE SOUND』（3/6付）、4位：30.3万枚 TOMORROW X TOGETHER『SWEET』（7/17付）、5位：22.5万枚 Jimin『'FACE'』（4/3付）
【※2】今年度は「2022/12/26付」よりスタート
【※3】「週間アルバムランキング」海外アーティスト今年度初週売上TOP5 （2023/9/4付現在）／1位：55.2万枚 SEVENTEEN『SEVENTEEN 10th Mini Album「FML」』（5/8付）、2位：51.2万枚 SEVENTEEN『SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」』（9/4付）、3位：37.8万枚 Stray Kids『THE SOUND』（3/6付）、4位：30.3万枚 TOMORROW X TOGETHER『SWEET』（7/17付）、5位：22.5万枚 Jimin『'FACE'』（4/3付）
＜クレジット：オリコン調べ（2023/9/4付：集計期間:2023年8月21日〜8月27日）＞
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