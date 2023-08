TBS系で9月4日に放送される音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』2時間スペシャル(後7:00~9:00)の出演アーティスト第2弾8組と楽曲が28日、発表された。韓国の総合エンターテインメント企業・HYBEの傘下レーベル所属の3組、SEVENTEEN、ENHYPEN、LE SSERAFIMらの出演が決定した。

日本デビュー5周年を迎え、9月6日から日本でドームツアーを開催する13人組グループ・SEVENTEENは、23日に発売された初の日本ベストアルバム『ALWAYS YOURS』収録の新曲「今 -明日 世界が終わっても-」を、夜景が美しい場所からフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。

9月2日から自身初の日本ドームツアーをスタートさせる7人組グループ・ENHYPENは、「Bite Me [Japanese Ver.]」をフルサイズでテレビ初披露することに。

初ツアー中の5人組グループ・LE SSERAFIMは「UNFORGIVEN(feat. Nile Rodgers) -Japanese ver.-」「Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife」の2曲をフルサイズで届ける。

AIは今月3日に配信リリースされた新曲「Life Goes On」を、マカロニえんぴつは2ndフルアルバム『大人の涙』のリード曲「悲しみはバスに乗って」をそれぞれフルサイズで披露する。

Perfumeはダンスビデオが話題となった「Moon」をフルサイズでテレビ初パフォーマンス。miletは“不安や迷いがある中でも、自分と向き合いしっかりと自分を愛せるように”との想いが込められた楽曲「Living My Life」を、DXTEENはメンバーの等身大の姿を表現する青春ソング「First Flight」をフルサイズでテレビ初披露する。

これまでに発表された出演アーティスト・楽曲は以下のとおり。

■『CDTVライブ!ライブ!』2時間SP出演アーティスト・楽曲

AI「Life Goes On」

=LOVE「ナツマトペ」

ENHYPEN「Bite Me [Japanese Ver.]」

菅田将暉「ユアーズ」

Snow Man「Dangerholic」

SEVENTEEN「今 -明日 世界が終わっても-」

DXTEEN「First Flight」

なにわ男子「Missing」

Perfume「Moon」

マカロニえんぴつ「悲しみはバスに乗って」

milet「Living My Life」

LE SSERAFIM「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) -Japanese ver.-」「Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife」

※50音順

