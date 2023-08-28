慶応のプリンス・丸田が3番・中堅、 U―18高校日本代表スタメン【野球・大学日本代表戦】
2023年8月28日 17時13分
「第31回WBSC U―18ベースボールワールドカップ」（31日開幕・台湾）に出場する18歳以下の高校日本代表チームが28日、東京ドームで壮行試合、大学日本代表戦に臨む。スタメンが発表され、夏の甲子園で日本一に輝いた慶応のプリンス、”美白王子”こと丸田湊斗外野手（3年）は3番・センターで出場する。
【先攻・高校日本代表】
1番・一・寺地隆成（明徳義塾・3年）
2番・左・橋本航河（仙台育英・3年）
3番・中・丸田湊斗（慶応・3年）
4番・三・森田大翔（履正社・3年）
5番・DH・武田陸玖（山形中央・3年）
6番・捕・新妻恭介（浜松開誠館・3年）
7番・遊・小林隼翔（広陵・3年）
8番・右・知花慎之助（沖縄尚学・3年）
9番・二・緒方漣（横浜・3年）
先発投手・前田悠伍（大阪桐蔭・3年）
【後攻・大学日本代表】
1番・右・宮崎一樹（山梨学院大・4年）
2番・三・辻本倫太郎（仙台大・4年）
3番・遊・宗山塁（明大・3年）
4番・西川史礁（青学大・3年）
5番・一・上田希由翔（明大・4年）
6番・捕・進藤勇也（上武大・4年）
7番・DH・渡部聖弥（大商大・3年）
8番・中・中島大輔（青学大・4年）
9番・二・熊田任洋（早大・4年）
先発投手・下村海翔（青学大・4年）
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