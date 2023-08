コーマック(メル・ギブソン)=『ザ・コンチネンタル:ジョン・ウィックの世界から』Prime Videoにて9月22日より独占配信開始(C) 2022 Starz Entertainment, LLC

キアヌ・リーヴスが主演する映画『ジョン・ウィック:コンセクエンス』の公開日(9月22日)と同日より、同シリーズの前日譚となる『ザ・コンチネンタル:ジョン・ウィックの世界から』(原題:The Continental: From the World of John Wick)が、Amazonプライム特典対象作品として、動画配信サービス「Prime Video」で独占配信されることが発表された。

本作は全3話で、各話1時間半程度の映画並みの尺で描かれる。映画『ジョン・ウィック』でウィンストン・スコットが支配人として君臨し、殺し屋たちの聖域として重要なアイコンであり、そしてシリーズの中心ともいえる、コンチネンタルホテル・ニューヨークの起源を探っていく。

物語は若きウィンストン・スコットの目を通して描かれ、1970年代のコンチネンタルホテル・ニューヨークで絶対的支配人として君臨するコーマックから支配人の地位を奪うため、謎に包まれた地獄絵図のような裏社会で奮闘するウィンストンの姿を映し出していく。

コリン・ウッデル(『フライト・アテンダント』)がイアン・マクシェーンの後を継いで若きウィンストンを演じ、新進気鋭のアヨミデ・アデグンが故ランス・レディックの後を継いでシャロン(のちのコンチネンタルホテル・ニューヨークのコンシェルジュ)を演じる。さらに、当時コンチネンタルホテル・ニューヨークを絶大な権力で支配していたコーマックを、2つのアカデミー賞受賞歴もある大スター、メル・ギブソンが演じる。

あわせて、日本語吹き替えキャストも発表。主人公ウィンストンの吹き替えは、諏訪部順一。支配人コーマックはメル・ギブソン作品の吹き替えでおなじみの磯部勉が務める。さらに、NY市警のKD役を木下紗華、主人公ウィンストンの兄フランキー役を佐藤せつじが務める。

■日本語版吹き替えキャスト一覧

コーマック:磯部勉

ウィンストン:諏訪部順一

KD:木下紗華

フランキー:佐藤せつじ

マイルズ:北田理道

イェン:おまたかな

ルー:白石晴香

シャロン:鍜治本大樹

メイヒュー:松川裕輝

レミー:前田一世

ジェンキンズ:佐々木睦

裁定人:佐古真弓

メイジー:鷄冠井美智子

ロニー:大泊貴揮

オーファンマスター:根本泰彦

チャーリー:亀山雄慈

ダベンポート夫人:池田朋子

※作品の視聴には会員登録が必要。無料体験期間終了後、有料期間に自動移行する(Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ)。

