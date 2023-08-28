JR東海は25日、2023年の第3回『超伝導リニア体験乗車』募集概要を発表した。L0系改良型試験車の体験乗車を定期的に開催してきたが、今回は新たに『進化する超電導リニア～車内プロジェクションでご案内～』も開催する。

『進化する超電導リニア』は、体験乗車の内容に加え、車内プロジェクションによって車内天井に浮上走行・車輪走行への移行時のグラフィック映像や当日の乗車行程などの映像を投影するなど、新たな車内空間を体感できるイベントとなる。

抽選で、募集は9月21日まで。問い合わせは、JR東海ツアーズ「体験乗車応募お問合せデスク」まで。

■超電導リニア体験乗車

・開催場所：山梨実験センター（山梨県都留市小形山271-2）

・開催日：10月25日（水）、26日（木）

・集合時間：各日 午前10時15分、11時15分、午後1時15分、2時15分、3時15分、4時15分

・募集：合計240区画（480座席）

・料金：1区画（2座席）4400円（税込）、2区画（4座席）8800円（税込）

※各日6便、各便20区画（40座席）の募集

※募集は1区画（2座席）単位

※最大2区画、日時は第3希望まで申し込み可能

■進化する超電導リニア～車内プロジェクションでご案内～

・開催場所：山梨実験センター（山梨県都留市小形山２７１－２）

・開催日：10月27日（金）

・集合時間：午前10時15分、11時15分、午後1時15分、2時15分、3時15分、4時15分

・募集：48区画（96座席）

・料金：1区画（2座席）4400円（税込）、2区画（4座席）8800円（税込）

※1日6便、各便8区画（16座席）の募集

※募集は1区画（2座席）単位

※最大2区画、時間は第3希望まで申し込み可能

■募集期間

8月26日（土）午前10時～9月21日（木）午後11時59分

※先着順ではなく、募集期間内いっぱいまで申し込める

■当選通知

募集期間終了後に抽選を行い、当選通知をもって発表

※当選通知は9月26日（火）～10月4日（水）の間に順次実施

関連キーワード その他