『Warai Mirai Fes 2023 ~Road to EXPO 2025~』に登場したOWV(C)ORICON NewS inc.

4人組ダンス&ボーカルグループのOWV(本田康祐、中川勝就、浦野秀太、佐野文哉)が27日、大阪城公園で開催の『Warai Mirai Fes 2023 ~Road to EXPO 2025~』(COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール・TTホール、大阪城音楽堂、太陽の広場ほか)でパフォーマンスを披露した。

同フェス2年連続の参加となり、WWホールでライブ『OWV×Warai Mirai Fes LIVE supported by DAIWA』を行い、黄色い歓声に応えた。

グループとして積極的にSDGsに取り組み、今年の全国ツアー『OWV LIVE TOUR 2023-CASINO-』では、海洋汚染が指摘される廃棄漁網から衣装を作るアップサイクルプロジェクトを実施。この日さらに発展させ、当時着用した赤の衣装を展示するとともに、ファンから不要な衣類を募り、1127枚が寄せられた。お返しとして、衣装の残り生地を使ったオリジナルフライトタグを進呈した。

本田は「SDGsを考えてもらえるきっかけを届けられたのでは」と誇った。佐野が「トイレは3日に1回流すルール」とボケると、一同が「節水しすぎや!」とツッコむなど、笑いでも盛り上げた。

同フェスは、大阪・関西を国際的な文化芸術・エンターテインメント・スポーツ都市として発展させることを目指す一般社団法人チーム関西が主催するイベント。よしもと芸人らの多彩なプログラムを通じ、2025年「大阪・関西万博」に向けて、SDGsの推進に取り組み、27日に最終日を迎えた。

■セットリスト

M1.PARTY

M2.Weekend

MC

M3.Last scene

M4.Alright

M5.Gonna Getcha

M6.Tararam

MC&アップサイクルプロジェクトダイジェスト映像

M7.Na Na Na

M8.Caution

M9.Get Away

M10.What you waitin' for

M11.Summer Days

M12.Hear & Now

関連キーワード 音楽