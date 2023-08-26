広島が今季最多１５安打を放ち、競り勝った。５―６と勝ち越された直後の五回にデビッドソンのこの試合２本塁打目となる２ランで逆転した。森下が４回５失点で降板したが、救援陣が奮戦。ピーターズが崩れたヤクルトは５連敗。