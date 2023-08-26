本文へ移動

広７―６ヤ（２６日）　デビッドソンが逆転２ラン

2023年8月26日 22時06分 (8月26日 22時26分更新)
　５回、２ランを放ち、一塁に向かう広島・デビッドソン＝マツダ

　５回、２ランを放ち、一塁に向かう広島・デビッドソン＝マツダ

　広島が今季最多１５安打を放ち、競り勝った。５―６と勝ち越された直後の五回にデビッドソンのこの試合２本塁打目となる２ランで逆転した。森下が４回５失点で降板したが、救援陣が奮戦。ピーターズが崩れたヤクルトは５連敗。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧