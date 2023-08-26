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関東で６歳未満女児を脳死判定　心臓、肝臓を移植

2023年8月26日 18時55分 (8月26日 19時00分更新)
　日本臓器移植ネットワークは２６日、関東地方の病院に低酸素性脳症のため入院していた６歳未満の女児が２２日午後２時５分、臓器移植法に基づく脳死と判定されたと発表した。家族が臓器提供を承諾した。
　心臓は国立成育医療研究センターで１０歳未満の女児、肝臓は京都大病院で１０代の女性にそれぞれ移植。肺は医学的理由で見送った。

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