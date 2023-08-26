速報
関連キーワード
上関町民「最終処分場化」を懸念 中間貯蔵講演会、山口
原発の使用済み核燃料の中間貯蔵施設について学ぶ講演会が２６日、中国電力と関西電力が施設の建設を計画す...
8月26日
２日目も検出下限値、下回る 東電、トリチウム海水分析結果
東京電力は２６日、福島第１原発処理水の海洋放出開始から２日目の２５日午前に、原発から３キロ以内の１０...
古川飛行士「ＩＳＳへ再び出張」 １２年ぶり２回目、半年滞在
【ケープカナベラル（米フロリダ州）共同】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）と米スペースＸは２６日午前３時２７分...
期待乗せＬＲＴ出発進行、栃木 一番列車に１２０人
宇都宮市と栃木県芳賀町が整備した次世代型路面電車（ＬＲＴ）が２６日、開業した。大勢の市民や鉄道ファン...
障害者、就活に１年以上が２６％ 知的が４２％と最多の割合
働いている障害者の２６％が、初めて行った就職活動に「１年以上」かかったことが２６日、人材紹介会社「レ...
ピロシキ頬張り理解深める 函館でゲイ交流イベント
北海道函館市で２６日、性的マイノリティーのゲイの人たちへの理解を深めようと、一緒に焼きピロシキを作っ...