“朝倉未来の弟子”こと格闘家のヒロヤ(25)が、10月1日に開催の『RIZIN LANDMARK 6 in NAGOYA』(ドルフィンズアリーナ)に参戦することが決定した。ベテランファイターの中村優作(37)と対戦する。

ヒロヤは2020年に朝倉未来のもとで格闘技の練習を本格的に開始して同年にデビュー。約3年のキャリアでDEEPで5勝6敗という戦績。6月の『RIZIN.43』に出場し敗れた同門の西谷大成の敵討ちをしたいという強い思いを師匠の未来に伝え、榊原CEOに直談判し7月30日の『超RIZIN.2』出場というビッグチャンスを掴んだ。

強豪ファイターの伊藤裕樹(26)との試合では、下馬評では圧倒的不利ながらヒロヤが判定まで持ち込み、会場が大いに盛り上がったが、判定1-2でヒロヤが敗退。「この試合が最後だと思ってやってきた」と試合前から負ければ引退を示唆していたが、試合後には「すぐに『やります』というのはカッコ悪いと思うけど、負けたまま終わるのもカッコ悪い。未来さんに人生を変えてもらって、こんな中途半端な感じで終わるのも失礼だと思う」と率直な気持ちを吐露していた。

その試合から約1ヶ月、現役続行&再びのRIZIN参戦が決定。ヒロヤは「この様なチャンスを頂き、榊原社長、RIZIN 関係者の皆様本当にありがとうございます。沢山の方々の声もあり、この試合に挑む事が出来ていると思います。俺にしか出来ない試合に必ずなる、心を揺らす試合になると思う。試合で、死んでも良いと思っている。なにが起きても最後まで諦めない。泥々の地獄に引きずり込んで、最後は勝つ」とコメントを寄せた。

一方の中村も「相手のヒロヤ選手、前回の超RIZIN.2 では得意の組み技で良い場面をたくさん作ってましたが今回は一つも良い場面を作らせません。全てにおいて圧倒し、実力の差をみせてやります!」と圧倒して勝利すると宣言した。

そのほか、11試合のカードが発表。『超RIZIN.2』でヒロヤに勝利した伊藤も参戦し、トップノイ・キウラム(※トップノイ・タイガームエタイから改名)と対戦する。

●『RIZIN LANDMARK 6 in NAGOYA』対戦カード

所英男 vs. アラン“ヒロ”ヤマニハ

伊藤裕樹 vs. トップノイ・キウラム

中村優作 vs. ヒロヤ

貴賢神 vs. 荒東“怪獣キラー”英貴

ビクター・コレスニック vs. 高木凌

渡辺彩華 vs. 万智

渡慶次幸平 vs. 井上雄策

村元友太郎 vs. ホジェリオ・ボントリン

後藤丈治 vs. 日比野“エビ中”純也

銀・グラップリングシュートボクサーズジム vs. 太田将吾

切嶋龍輝 vs. MASANARI

竹野元稀 vs. 内藤凌太

