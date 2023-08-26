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名鉄広見線の犬山駅～御嵩駅間で運転見合わせ 大雨で運転規制
名古屋鉄道は２６日、大雨による運転規制のため、広見線の犬山駅～御嵩駅間で運転を見合わせた。
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8月26日
上関町民「最終処分場化」を懸念 中間貯蔵講演会、山口
原発の使用済み核燃料の中間貯蔵施設について学ぶ講演会が２６日、中国電力と関西電力が施設の建設を計画す...
関東で６歳未満女児を脳死判定 心臓、肝臓を移植
日本臓器移植ネットワークは２６日、関東地方の病院に低酸素性脳症のため入院していた６歳未満の女児が２２...
支援団体、相談態勢拡充へ 宗教２世問題巡りシンポ
世界平和統一家庭連合（旧統一教会）などの信者を親に持つ「宗教２世」の問題を巡り、心理学者や弁護士らで...
２日目も検出下限値、下回る 東電、トリチウム海水分析結果
東京電力は２６日、福島第１原発処理水の海洋放出開始から２日目の２５日午前に、原発から３キロ以内の１０...
古川飛行士「ＩＳＳへ再び出張」 １２年ぶり２回目、半年滞在
【ケープカナベラル（米フロリダ州）共同】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）と米スペースＸは２６日午前３時２７分...