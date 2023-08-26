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高山線の一部区間で運転見合わせ　信号設備点検のため

2023年8月26日 18時03分 (8月26日 18時04分更新)

　ＪＲ東海は２６日、高山線の下呂駅～焼石駅間で、信号設備の点検を行った影響で一部の区間で運転を見合わせた。列車に遅れが発生している。
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