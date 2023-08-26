沖縄の国立公園で記念貨幣 首相表明、首里城も視察
2023年8月26日 13時29分 (8月26日 13時40分更新)
岸田文雄首相は２６日、２０３１年の国立公園制度１００周年に向けて、沖縄にある三つの国立公園を第１弾とする記念貨幣シリーズを来年夏に発行する方針を明らかにした。訪問先の那覇市で記者団の質問に答えた。これに先立ち、１９年の火災で焼失した首里城正殿の復元工事などを視察。沖縄県の観光事業者との車座対話も実施し、コロナ禍後の観光振興について意見交換した。
車座対話で首相は「観光産業はコロナ禍を乗り越えて平時を取り戻しつつある」と強調。その上で「観光客の集中による『オーバーツーリズム』などの課題も見えている。持続可能な観光産業について展望を聞かせていただき、参考にしたい」と述べた。
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