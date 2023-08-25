【ジャクソンホール共同】米国の中央銀行に当たる連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は２５日午前（日本時間同日夜）の講演で「適切と判断すれば、さらに金利を引き上げる用意がある」と表明した。ただ、実際に金利を引き上げるかどうかは経済指標次第だとの立場を強調。過度な金融引き締めによる経済への悪影響にも配慮する考えを示した。

ＦＲＢは７月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で２会合ぶりに０・２５％の利上げを決めた。６月に公表した見通しに基づくと、年内にあと１回の利上げを見込む。ただ、金利は十分に高水準だとして利上げ停止を予想する金融関係者もいる。

パウエル氏は、食品とエネルギーを除いた物価上昇率が...

この記事は会員限定です。

中日新聞読者の方は、無料で会員登録できます。 会員登録する ログインして続きを読む 中日プラスに登録すると 中日新聞電子版が利用できる 会員向け記事が読み放題 各種メールマガジンで最新情報をお届け ※中日新聞読者には、中日新聞朝刊・北陸中日新聞朝刊・日刊県民福井の定期読者が含まれます。 よくある質問はこちら

関連キーワード 経済