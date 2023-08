『Warai Mirai Fes 2023 Road to EXPO 2025』に出演した見取り図(左から)盛山晋太郎、リリー (C)ORICON NewS inc.

お笑いコンビ・見取り図が25日、大阪城公園で開幕した『Warai Mirai Fes 2023 Road to EXPO 2025』(27日まで、COOL JAPAN PARK OSAKAを含む大阪城公園内で開催)の『SDGs-1グランプリ THE BEST SELECTION -SDGsでネタ祭り-』に出演した。

2030年までに達成を目指す世界目標SDGs。そのSDGsを笑いで楽しく分かりやすく広める、芸人たちの熱き戦い『SDGs-1グランプリ』。開催7年目を迎えた2023年、満を持してよりすぐりの漫才・コント・落語が集結した。

盛山晋太郎はネタ中に髪を切っていたことをリリーからイジられていた。盛山は「これも僕なりのスドゥグスです」と断言し、全員から「SDGs」とツッコミを受けた。盛山は「切った髪は銀シャリの鰻さんに提供して髪の毛アートにしてくれる。『いろんな芸人さんの髪の毛を集める』だととんでもない人だけどアートしているので(笑)。それもSDGsだなと思います」としていた

SDGs関連の番組をやるなら、という話題に盛山は「わかりやすくSDGsの項目を伝えるような池上彰さんのような番組をやりたい」と澄んだ目で語る。「SDGsのために、喫煙者なんですけど、根本ギリギリのフィルターまで吸うようにする。残ったフィルターでガンダムとかを作りたい」と夢を語っていた。

取材には、佐久間一行、祇園、男性ブランコ、おいでやす小田も参加した。

同イベントは、2025年大阪・関西万博のテーマでもあるSDGsの達成を旗印に、「チーム関西」各社のアイデアやリソース等を掛け合わせ、より組織的に文化・エンターテイメント・スポーツに関するステージやワークショップ、シンポジウムなど多彩なプログラムを実施し、将来を担う子どもたちが未来を体験できるイベントを目指す。

