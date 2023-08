ブログを18年休まんでいない佐久間一行 (C)ORICON NewS inc.

ピン芸人の佐久間一行が25日、大阪城公園で開幕した『Warai Mirai Fes 2023 Road to EXPO 2025』(27日まで、COOL JAPAN PARK OSAKAを含む大阪城公園内で開催)の『SDGs-1グランプリ THE BEST SELECTION -SDGsでネタ祭り-』に出演した。

2030年までに達成を目指す世界目標SDGs。そのSDGsを笑いで楽しく分かりやすく広める、芸人たちの熱き戦い『SDGs-1グランプリ』。開催7年目を迎えた23年、満を持してよりすぐりの漫才・コント・落語が集結した。

佐久間は「自分が『SDGs-1グランプリ』を取ったときは(コロナ禍で)無観客だった。お客さんがたくさんいて、うれしかった。ネタで届いているのが伝わったなと感じた」と笑顔で振り返った。

自身のSDGsの取り組みも明かす。「これに関わったので何かできないかなと思った。毎月17日はSDGsの日。毎月17日にネタを半分入れたようなSDGsのイラストをアップしています。2年ぐらい続いています」と明かした。さらに「ブログは18年間、毎日続けています。今、1万回ぐらい更新している。1日も休んでいないです。仕事でどうしても更新できない日も『ブログ休みます』という更新をしています。以外と持続の能力がある」と明かして、共演陣を驚かせた。

取材には、祇園、見取り図、男性ブランコ、おいでやす小田も参加した。

同イベントは、2025年大阪・関西万博のテーマでもあるSDGsの達成を旗印に、「チーム関西」各社のアイデアやリソース等を掛け合わせ、より組織的に文化・エンターテイメント・スポーツに関するステージやワークショップ、シンポジウムなど多彩なプログラムを実施し、将来を担う子どもたちが未来を体験できるイベントを目指す。

