本文へ移動

ポケモンスリープ×ジェラピケ、初コラボでルームウェアなど全47種登場　9・28発売　カビゴン、プリンらデザイン

2023年8月25日 13時13分 (8月25日 15時06分更新)
ポケモンスリープ×ジェラピケ、初コラボアイテムが9・28登場

ポケモンスリープ×ジェラピケ、初コラボアイテムが9・28登場

　人気ルームウェアブランド『gelato pique（ジェラート ピケ）』と人気睡眠ゲームアプリ『Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）』が初コラボレーション。『GELATO PIQUE meets Pokemon Sleep』コレクションとして、9月28日より発売される。
【写真】プリンになりきり！ポケモンスリープコラボアイテム　全47種類
　同コレクションは、ジェラピケの定番である“ジェラート”素材でポケモンを表現したニットルームウェアをはじめ、ジャガード＆さがら刺繍でデザインした“ベビモコ”素材のパジャマ、ゆったりシルエットのショールカーディガン、眠っているカビゴンとピカチュウをデザインしたアイマスクなど、全47アイテムを用意。
　デザインに登場しているポケモンは、ピカチュウ、カビゴン、プリン、ゼニガメ、ヤドン、トゲピー、ヒトカゲ、リザードン、ニャース、カラカラ、イーブイ。それぞれかわいらしい寝顔をみせている。
　全国のジェラピケ直営店、公式オンラインストア、USAGI ONLINEほか、ポケモンセンター（メガトウキョー、オーサカ、シブヤ）、ポケモンセンターオンラインで販売される。なお、店頭販売は来店予約が必要となる。9月13日午後12時には、特設ページが公開予定。
■アイテム一覧
・レディース／ジェラート カビゴンパーカ＆ショートパンツセット　￥17,490
・レディース／ジェラート ピカチュウパーカ＆ショートパンツセット　￥17,490
・レディース／ジェラート プリンパーカ＆ショートパンツセット　￥17,490
・レディース／ジェラート カビゴンフーディ＆レッグウォーマーレギンスセット　￥18,480
・レディース／ジェラート ピカチュウフーディ＆レッグウォーマーレギンスセット　￥18,480
・レディース／ジェラート プリンフーディ＆レッグウォーマーレギンスセット　￥18,480
・メンズ／ジェラート カビゴンパーカ＆ハーフパンツセット　￥18,920
・メンズ／ジェラート ピカチュウパーカ＆ハーフパンツセット　￥18,920
・キッズ／ジェラート カビゴンパーカ＆ショートパンツセット　￥14,960
・キッズ／ジェラート ピカチュウパーカ＆ショートパンツセット　￥14,960
・キッズ／ジェラート プリンパーカ＆ショートパンツセット　￥14,960
・ベビー／ジェラート カビゴンロンパース　￥8,910
・ベビー／ジェラート ピカチュウロンパース　￥8,910
・ベビー／ジェラート プリンロンパース　￥8,910
・ジュニア／ジェラート カビゴンパーカ＆ショートパンツセット　￥16,390
・ジュニア／ジェラート ピカチュウパーカ＆ショートパンツセット　￥16,390
・ジュニア／ジェラート プリンパーカ＆ショートパンツセット　￥16,390
・レディース／ベビモコジャガードプルオーバー＆ロングパンツセット　￥14,960
・メンズ／ベビモコジャガードプルオーバー＆ロングパンツセット　￥15,950
・Sleep柄ロンT　￥5,940
・Sleep柄ロングパンツ　￥6,930
・ユニセックス／ベビモコジャガードショールカーディガン　￥12,980
・ユニセックス／SleepワンポイントロンT　￥4,950
・ジェラート カビゴンヘアバンド　￥3,190
・ジェラート ピカチュウヘアバンド　￥3,190
・ジェラート プリンヘアバンド 　￥3,190
・ベビモコ カビゴンアイマスク　￥3,630
・ベビモコ ピカチュウアイマスク　￥3,630
・ジェラート カビゴンクッション　￥21,890
・ベビモコジャガードブランケット　￥7,920
・Sleep柄ポーチM　￥3,960
・Sleep柄ポーチL　￥4,290
・ハンドタオル　￥1,320
【画像】かわいい！ディグダの寝顔　筆者が集めた『ポケモンスリープ』図鑑
【写真】3800万円のポケモンカード!?　値上がりし続ける希少なレアカード
【動画】価格高騰！1000万円のポケモンカード福袋…開封するヒカキン
【写真】話題の20万円のポケモンカードがこちら…高額取引中のポケカがズラリ
【画像】サトシの娘？確かに似てる！　ポケモン新作の主人公リコちゃん

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

エンタメ総合の新着

記事一覧