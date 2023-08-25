ポケモンスリープ×ジェラピケ、初コラボでルームウェアなど全47種登場 9・28発売 カビゴン、プリンらデザイン
2023年8月25日 13時13分 (8月25日 15時06分更新)
人気ルームウェアブランド『gelato pique（ジェラート ピケ）』と人気睡眠ゲームアプリ『Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）』が初コラボレーション。『GELATO PIQUE meets Pokemon Sleep』コレクションとして、9月28日より発売される。
同コレクションは、ジェラピケの定番である“ジェラート”素材でポケモンを表現したニットルームウェアをはじめ、ジャガード＆さがら刺繍でデザインした“ベビモコ”素材のパジャマ、ゆったりシルエットのショールカーディガン、眠っているカビゴンとピカチュウをデザインしたアイマスクなど、全47アイテムを用意。
デザインに登場しているポケモンは、ピカチュウ、カビゴン、プリン、ゼニガメ、ヤドン、トゲピー、ヒトカゲ、リザードン、ニャース、カラカラ、イーブイ。それぞれかわいらしい寝顔をみせている。
全国のジェラピケ直営店、公式オンラインストア、USAGI ONLINEほか、ポケモンセンター（メガトウキョー、オーサカ、シブヤ）、ポケモンセンターオンラインで販売される。なお、店頭販売は来店予約が必要となる。9月13日午後12時には、特設ページが公開予定。
■アイテム一覧
・レディース／ジェラート カビゴンパーカ＆ショートパンツセット ￥17,490
・レディース／ジェラート ピカチュウパーカ＆ショートパンツセット ￥17,490
・レディース／ジェラート プリンパーカ＆ショートパンツセット ￥17,490
・レディース／ジェラート カビゴンフーディ＆レッグウォーマーレギンスセット ￥18,480
・レディース／ジェラート ピカチュウフーディ＆レッグウォーマーレギンスセット ￥18,480
・レディース／ジェラート プリンフーディ＆レッグウォーマーレギンスセット ￥18,480
・メンズ／ジェラート カビゴンパーカ＆ハーフパンツセット ￥18,920
・メンズ／ジェラート ピカチュウパーカ＆ハーフパンツセット ￥18,920
・キッズ／ジェラート カビゴンパーカ＆ショートパンツセット ￥14,960
・キッズ／ジェラート ピカチュウパーカ＆ショートパンツセット ￥14,960
・キッズ／ジェラート プリンパーカ＆ショートパンツセット ￥14,960
・ベビー／ジェラート カビゴンロンパース ￥8,910
・ベビー／ジェラート ピカチュウロンパース ￥8,910
・ベビー／ジェラート プリンロンパース ￥8,910
・ジュニア／ジェラート カビゴンパーカ＆ショートパンツセット ￥16,390
・ジュニア／ジェラート ピカチュウパーカ＆ショートパンツセット ￥16,390
・ジュニア／ジェラート プリンパーカ＆ショートパンツセット ￥16,390
・レディース／ベビモコジャガードプルオーバー＆ロングパンツセット ￥14,960
・メンズ／ベビモコジャガードプルオーバー＆ロングパンツセット ￥15,950
・Sleep柄ロンT ￥5,940
・Sleep柄ロングパンツ ￥6,930
・ユニセックス／ベビモコジャガードショールカーディガン ￥12,980
・ユニセックス／SleepワンポイントロンT ￥4,950
・ジェラート カビゴンヘアバンド ￥3,190
・ジェラート ピカチュウヘアバンド ￥3,190
・ジェラート プリンヘアバンド ￥3,190
・ベビモコ カビゴンアイマスク ￥3,630
・ベビモコ ピカチュウアイマスク ￥3,630
・ジェラート カビゴンクッション ￥21,890
・ベビモコジャガードブランケット ￥7,920
・Sleep柄ポーチM ￥3,960
・Sleep柄ポーチL ￥4,290
・ハンドタオル ￥1,320
・レディース／ジェラート カビゴンパーカ＆ショートパンツセット ￥17,490
・レディース／ジェラート ピカチュウパーカ＆ショートパンツセット ￥17,490
・レディース／ジェラート プリンパーカ＆ショートパンツセット ￥17,490
・レディース／ジェラート カビゴンフーディ＆レッグウォーマーレギンスセット ￥18,480
・レディース／ジェラート ピカチュウフーディ＆レッグウォーマーレギンスセット ￥18,480
・レディース／ジェラート プリンフーディ＆レッグウォーマーレギンスセット ￥18,480
・メンズ／ジェラート カビゴンパーカ＆ハーフパンツセット ￥18,920
・メンズ／ジェラート ピカチュウパーカ＆ハーフパンツセット ￥18,920
・キッズ／ジェラート カビゴンパーカ＆ショートパンツセット ￥14,960
・キッズ／ジェラート ピカチュウパーカ＆ショートパンツセット ￥14,960
・キッズ／ジェラート プリンパーカ＆ショートパンツセット ￥14,960
・ベビー／ジェラート カビゴンロンパース ￥8,910
・ベビー／ジェラート ピカチュウロンパース ￥8,910
・ベビー／ジェラート プリンロンパース ￥8,910
・ジュニア／ジェラート カビゴンパーカ＆ショートパンツセット ￥16,390
・ジュニア／ジェラート ピカチュウパーカ＆ショートパンツセット ￥16,390
・ジュニア／ジェラート プリンパーカ＆ショートパンツセット ￥16,390
・レディース／ベビモコジャガードプルオーバー＆ロングパンツセット ￥14,960
・メンズ／ベビモコジャガードプルオーバー＆ロングパンツセット ￥15,950
・Sleep柄ロンT ￥5,940
・Sleep柄ロングパンツ ￥6,930
・ユニセックス／ベビモコジャガードショールカーディガン ￥12,980
・ユニセックス／SleepワンポイントロンT ￥4,950
・ジェラート カビゴンヘアバンド ￥3,190
・ジェラート ピカチュウヘアバンド ￥3,190
・ジェラート プリンヘアバンド ￥3,190
・ベビモコ カビゴンアイマスク ￥3,630
・ベビモコ ピカチュウアイマスク ￥3,630
・ジェラート カビゴンクッション ￥21,890
・ベビモコジャガードブランケット ￥7,920
・Sleep柄ポーチM ￥3,960
・Sleep柄ポーチL ￥4,290
・ハンドタオル ￥1,320
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