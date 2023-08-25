尾身茂氏

新型コロナ対策を担当する後藤茂之経済再生担当相は２５日の閣議後会見で、政府の新型インフルエンザ等対策推進会議のメンバーを刷新すると明らかにした。議長を務める尾身茂氏や国立感染症研究所の脇田隆字所長らは退任する。推進会議に設置されている新型コロナ対策分科会や基本的対処方針分科会は廃止する。

新たに国立成育医療研究センターの五十嵐隆理事長、国立国際医療研究センターの大曲貴夫国際感染症センター長ら１５人が就任する。９月１日付。後任議長は今後、メンバー同士の互選で決まる。

尾身氏は２４日、「もうお役御免だろうと考えていた。今後は新型コロナの経験を伝えていくのが役割だ」と話した。



この記事は会員限定です。

中日新聞読者の方は、無料で会員登録できます。 会員登録する ログインして続きを読む 中日プラスに登録すると 中日新聞電子版が利用できる 会員向け記事が読み放題 各種メールマガジンで最新情報をお届け ※中日新聞読者には、中日新聞朝刊・北陸中日新聞朝刊・日刊県民福井の定期読者が含まれます。 よくある質問はこちら

関連キーワード 話題