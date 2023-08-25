ボイプラ出演のチェンジェンユ、バースデーファンミ開催決定 握手やツーショットなど特典会も
2023年8月25日 10時05分 (8月25日 11時08分更新)
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS PLANET』（通称ボイプラ）に出演した中国出身メンバー・チェンジェンユのバースデーファンミーティング『-Still with You-2023 CHENJIANYU BIRTHDAY FANMEETING IN JAPAN』が、9月8日・9日に開催されることが決定した。
今回の単独バースデーファンミーティングでチェンジェンユは3度目の来日。これまでの2度の来日イベントは、いずれもソールドアウトしている。
東京・飛行船シアターで開催される本イベントは、握手やツーショットなどファンサービスたっぷりの特典会も予定されている。ファンにとっては、ジェンユと一緒に誕生日という特別な一日を会場で祝うことができる機会となる。
■『-Still with You-2023 CHENJIANYU BIRTHDAY FANMEETING IN JAPAN』
日程：9月8日（金）・9日（土）
会場：東京・飛行船シアター
日程：9月8日（金）・9日（土）
会場：東京・飛行船シアター
【BOYS PLANET】ボイプラ、ファイナル前中間順位一部発表 “不動の1位”ソン・ハンビンが3位に
【BOYS PLANET】『ボイプラ』ファイナル進出18人の順位紹介 これまでのパフォーマンス紹介＆脱落者順位も
【動画】まるで”カムバックステージ” 参加者による圧巻オリジナル楽曲パフォーマンス
【動画】カラフル＆かわいい＆色っぽさ…オリジナル楽曲で練習生が魅了したステージ
【ボイプラ】“ガルプラ”ボーイズ版『BOYS PLANET』 韓国参加者“Kグループ”45人プロフィール紹介
【BOYS PLANET】『ボイプラ』ファイナル進出18人の順位紹介 これまでのパフォーマンス紹介＆脱落者順位も
【動画】まるで”カムバックステージ” 参加者による圧巻オリジナル楽曲パフォーマンス
【動画】カラフル＆かわいい＆色っぽさ…オリジナル楽曲で練習生が魅了したステージ
【ボイプラ】“ガルプラ”ボーイズ版『BOYS PLANET』 韓国参加者“Kグループ”45人プロフィール紹介
おすすめ情報