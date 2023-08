お笑いコンビ・ナインティナイン(岡村隆史・矢部浩之)がパーソナリティーを務めるニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン(ANN)』(毎週木曜 深1:00)の番組イベント『ナインティナインのオールナイトニッポン歌謡祭』が、10月28日に神奈川・横浜アリーナで開催される。第2 弾ゲストとしてaiko、知念里奈、ジョイマンの3 組が出演を果たすことが24日深夜に発表された。

aikoは「番組公認ヘビーリスナー代表」として長く番組リスナーから親しまれ、2020 年の岡村の結婚生報告の際にも番組ゲストとして立ち会うなど、番組とのかかわりが深いアーティスト。

知念は、1996 年にリリースされた自身のデビュー曲「DO DO FOR ME 」が番組の校歌として愛され、今でも番組の中でたびたびオンエアされている。ジョイマンは去年に続いての歌謡祭出演が決定。ことあるごとに番組に登場しており、番組やイベントでは池谷和志の方がフィーチャーされるなど、『ナイナイANN』ならではのイジり方をされている。

同歌謡祭は、ナインティナインの2人がそろい立つアリーナイベントとしては3回目の開催。今回もナインティナインの“2人”だからこそ開催できる特別なイベントとして、番組ゆかりの歌とトークを中心に、番組で話題のゲストが多数登場する予定。また、今年は初の土曜日開催となるため、全国に多くの番組リスナーを抱える同番組だけに、全国津々浦々の番組リスナーが横浜アリーナに集結することが予想される。

第1弾ゲストとして和田アキ子、秋山竜次(ロバート)、鈴木福、ニューヨーク、ジャッキーちゃん、高須克弥(高須クリニック院長)の6組が発表されている。

