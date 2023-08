SEVENTEEN『SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」』が「オリコンデイリーアルバムランキング」で2日連続1位を獲得

韓国の13人組ボーイズグループ・SEVENTEENの最新アルバム『SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」』が、本日確定の8/23付「オリコンデイリーアルバムランキング」で4.6万枚を売り上げ、8/22付に続き2日連続で1位を獲得した。

これで、発売初日(店着日)となる8/22付「オリコンデイリーアルバムランキング」での37.7万枚と合わせて、累積売上42.3万枚となり、2日間で40万枚を突破した。

本作は、SEVENTEENの活動の集大成となる内容。DISC1には、16日に先行配信された「Sara Sara」と「今 -明日 世界が終わっても-」の新曲2曲のほか、2018年5月30日の日本デビューミニアルバムに収録された「CALL CALL CALL!」から、昨年多くの歌番組で披露された「DREAM」など日本オリジナル楽曲全9曲を収録。

DISC2には、同じくデビューミニアルバムに収録された「HIGHLIGHT -Japanese ver.-」・「Lean On Me -Japanese ver.-」・「20 -Japanese ver.-」・「Love Letter -Japanese ver.-」から、最新EPに収録された「Rock with you -Japanese ver.-」・「 All My Love -Japanese ver.-」まで全18曲を収録している。

<クレジット:オリコン調べ(2023/8/23付)>

