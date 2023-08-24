「全プリキュア 20th Anniversary LIVE！」出演者発表

2004年からスタートしたアニメ「プリキュア」シリーズ放送20周年の集大成として、横浜アリーナで2024年1月20日・21日に開催される大型イベント『全プリキュア 20th Anniversary LIVE！』の出演者が発表された。

2024年1月20日、21日の夜に開催されるPremium Night DAY１、DAY2では、これまでプリキュアシリーズでオープニングやエンディングを担当したシンガー全18人（五條真由美、うちやえゆか、工藤真由、宮本佳那子、茂家瑞季、林ももこ、池田彩、黒沢ともよ、吉田仁美、仲谷明香、礒部花凜、北川理恵、駒形友梨、Machico、吉武千颯、佐々木李子、後本萌葉、石井あみ）。

さらに、プリキュアに出演した声優キャスト39人（本名陽子、ゆかな、樹元オリエ、榎本温子、三瓶由布子、沖佳苗、水樹奈々、水沢史絵、生天目仁美、小清水亜美、福圓美里、中島愛、嶋村侑、高橋李依、美山加恋、引坂理絵、成瀬瑛美、小原好美、安野希世乃、小松未可子、上坂すみれ、悠木碧、依田菜津、河野ひより、三森すずこ、ファイルーズあい、花守ゆみり、石川由依、瀬戸麻沙美、日高里菜、菱川花菜、清水理沙、井口裕香、茅野愛衣、関根明良、加隈亜衣、村瀬歩、七瀬彩夏、古賀葵）が出演し、77人の全プリキュアも登場するなど総勢134人がステージに登場する。

DAY1とDAY2でフィーチャーするシリーズを変えた豪華ミュージックライブと、「全プリキュア20th Anniversary LIVE！」完全オリジナルシナリオの朗読劇など、周年を締めくくるにふさわしい、かつてない規模の一大イベントが開催される。

1月21日の昼には子どもたちにも楽しんでもらえるファミリー向けの「大集合！夢のメモリアルステージショー」を開催。シンガー全18人（五條真由美、他）と77人の全プリキュアが登場し、プリキュアのこれまでの歴史に沿ってLIVEをしながら、公演を通して一つのオリジナルストーリーを描く。

チケットの発売は9月1日かららローソンチケットにて第一回目の先行抽選販売受付を開始する。

出演者：【20日夜公演】

＜歌手＞五條真由美、うちやえゆか、工藤真由、宮本佳那子、茂家瑞季、林ももこ、池田彩、黒沢ともよ、吉田仁美、仲谷明香、礒部花凜、北川理恵、駒形友梨、Machico、吉武千颯、佐々木李子、後本萌葉、石井あみ

＜声優＞本名陽子、ゆかな、樹元オリエ、榎本温子、三瓶由布子、生天目仁美、中島愛、嶋村侑、高橋李依、ファイルーズあい、花守ゆみり、石川由依、瀬戸麻沙美、日高里菜、菱川花菜、清水理沙、井口裕香、茅野愛衣、関根明良、加隈亜衣、村瀬歩、七瀬彩夏、古賀葵

【21日昼公演】

＜歌手＞五條真由美、うちやえゆか、工藤真由、宮本佳那子、茂家瑞季、林ももこ、池田彩、黒沢ともよ、吉田仁美、仲谷明香、礒部花凜、北川理恵、駒形友梨、Machico、吉武千颯、佐々木李子、後本萌葉、石井あみ

【21日夜公演】

＜歌手＞五條真由美、うちやえゆか、工藤真由、宮本佳那子、茂家瑞季、林ももこ、池田彩、

黒沢ともよ、吉田仁美、仲谷明香、礒部花凜、北川理恵、駒形友梨、Machico、

吉武千颯、佐々木李子、後本萌葉、石井あみ

＜声優＞本名陽子、ゆかな、沖佳苗、水樹奈々、水沢史絵、小清水亜美、福圓美里、美山加恋、引坂理絵、成瀬瑛美、小原好美、安野希世乃、小松未可子、上坂すみれ、悠木碧、依田菜津、河野ひより、三森すずこ、関根明良、加隈亜衣、村瀬歩、七瀬彩夏、古賀葵

チケット代

【昼公演】大人 7,500円(税込)、子ども(小学生以下) 5,500円(税込)

【夜公演】S席 14,000円(税込)、A席 12,000円(税込)

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