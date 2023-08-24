本文へ移動

メニコンカップ出場者34人決まる　クラブユース選手権優勝のFC多摩から5人【サッカー】

2023年8月24日 18時30分

このエントリーをはてなブックマークに追加
　第３８回日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ―１５）の決勝が２４日、北海道帯広市の帯広の森陸上競技場であり、ＦＣ多摩ジュニアユース（東京）が２―１でソレッソ熊本（熊本）に逆転勝ちして大会初優勝を飾った。Ｊリーグクラブの下部組織ではない「街クラブ」同士の決勝は、Ｊリーグ発足後初だった。
　また、今大会の東西別優秀選手各１６人、クラブユース連盟別大会の同各１人の計３４人を「メニコンカップ２０２３日本クラブユース東西対抗戦（Ｕ―１５）」（中日新聞社主催）の出場選手に選出した。大会は９月１０日、名古屋市のパロマ瑞穂ラグビー場で行われる。選出選手は以下の通り。（いずれもＪＹやＵ―１５は省略）
【東軍】▽ＧＫ　岩田幹太郎（川崎生田）、山岸克斗（横浜ＦＣ）▽ＤＦ　古川蒼真（ＦＣ多摩）、藤田明日翔、山川陽平（川崎生田）▽ＭＦ　高橋悠、松本瑛太、吉田楽音、吉田湊海（ＦＣ多摩）、平島大悟（鹿島）、小川尋斗、奥田悠真、三上瑛大（川崎生田）、椿渥裕（横浜ＦＣ）▽ＦＷ　高木瑛人（鹿島）、四日裕歩（横浜ＦＣ）、姫野誠（千葉）
【西軍】▽ＧＫ　松浦大翔（新潟）、山田真叶（広島）▽ＤＦ　内海壱惺（名古屋）、丸岡海太、横井佑弥（Ｇ大阪）、森井莉人（広島）▽ＭＦ　山下翔音（神戸）、原湊士（広島）、太田大翔、梶原夢月、渡部友翔（ソレッソ熊本）、中瀬望亜（Ｃ大阪）▽ＦＷ　山崎琉偉（新潟）、上本佳生（神戸）、川端彪英（京都）、安井司（Ｇ大阪）、菊山璃皇（ソレッソ熊本）
【あわせて読みたい】
◆ACL1次リーグ浦和は武漢、浦項、ハノイと同組　Jリーグ王者の横浜Mは山東泰山らとG組に
◆WEリーグ・高田春奈チェア、なでしこW杯8強入りで「日本で女子サッカーのプレゼンスを上げないと」
◆J1神戸のFW武藤嘉紀が母校・慶応の甲子園優勝を生観戦「最高な瞬間をありがとう」
◆Jリーグ発足後初『街クラブ』同士の決勝に「ソレッソ熊本VSとFC多摩」【日本クラブユース選手権】

関連キーワード

おすすめ情報

NEWS

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ