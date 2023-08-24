第３８回日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ―１５）の決勝が２４日、北海道帯広市の帯広の森陸上競技場であり、ＦＣ多摩ジュニアユース（東京）が２―１でソレッソ熊本（熊本）に逆転勝ちして大会初優勝を飾った。Ｊリーグクラブの下部組織ではない「街クラブ」同士の決勝は、Ｊリーグ発足後初だった。

また、今大会の東西別優秀選手各１６人、クラブユース連盟別大会の同各１人の計３４人を「メニコンカップ２０２３日本クラブユース東西対抗戦（Ｕ―１５）」（中日新聞社主催）の出場選手に選出した。大会は９月１０日、名古屋市のパロマ瑞穂ラグビー場で行われる。選出選手は以下の通り。（いずれもＪＹやＵ―１５は省略）

【東軍】▽ＧＫ 岩田幹太郎（川崎生田）、山岸克斗（横浜ＦＣ）▽ＤＦ 古川蒼真（ＦＣ多摩）、藤田明日翔、山川陽平（川崎生田）▽ＭＦ 高橋悠、松本瑛太、吉田楽音、吉田湊海（ＦＣ多摩）、平島大悟（鹿島）、小川尋斗、奥田悠真、三上瑛大（川崎生田）、椿渥裕（横浜ＦＣ）▽ＦＷ 高木瑛人（鹿島）、四日裕歩（横浜ＦＣ）、姫野誠（千葉）

【西軍】▽ＧＫ 松浦大翔（新潟）、山田真叶（広島）▽ＤＦ 内海壱惺（名古屋）、丸岡海太、横井佑弥（Ｇ大阪）、森井莉人（広島）▽ＭＦ 山下翔音（神戸）、原湊士（広島）、太田大翔、梶原夢月、渡部友翔（ソレッソ熊本）、中瀬望亜（Ｃ大阪）▽ＦＷ 山崎琉偉（新潟）、上本佳生（神戸）、川端彪英（京都）、安井司（Ｇ大阪）、菊山璃皇（ソレッソ熊本）

