県は二十三日、直近一週間（十四～二十日）に、県内八十八カ所の定点医療機関で、前週（七～十三日）比五百八十八人増の千七百三十一人の新型コロナウイルス感染が確認されたと発表した。一定点あたりの平均感染者数は一九・六七人で、前週比一・四八倍。入院者数も暫定値で二百八十人と、県独自の医療警戒アラートの警報発出基準（三百人以上）に迫っている。

保健所別の一定点あたりの平均感染者数は上田が三一・八八人、北信が二八・八〇人、木曽が二八・五〇人、飯田が二五・四三人など。伊那を除く十一保健所で前週に比べて増加した。年代別では二十代が最も多く二百六十六人、次いで十歳未満が二百四十人だった。...

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