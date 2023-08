マギー photo:草刈雅之(C)oricon ME inc.

モデルのマギーが、自身のインスタグラムを更新し、レーシングスーツ姿の写真を公開した。

インスタでは「今週は、朝から晩までコンテンツ撮ってます 全世界に向けてのチャレンジなのでものすごく楽しみ&楽しいです! Hope everyone will like it」と投稿。

公開した写真では、レーシングスーツを脱いでタンクトップ姿のマギーを見ることができる。

割れた腹筋も見ることができ、ファンは「神々しい!」「スタイル抜群!」「腹筋がヤバイ」「ボディーライン美しすぎる」「鍛えているから、いい体」などと反応している。

