デンゼル・ワシントン主演、大ヒットアクションシリーズ『イコライザー THE FINAL』10月6日公開

デンゼル・ワシントンが主演を務めるアクション映画シリーズ3作目にして最終章となる『イコライザー THE FINAL』(10月6日公開)の本予告が解禁となった。

元CIAトップエージェントのロバート・マッコール(演:デンゼル・ワシントン)が、19秒で世の悪を完全抹消する[仕事]請負人(通称:イコライザー)として暗躍する姿をスタイリッシュに描き、アメリカ版「必殺仕事人」にも例えられ、アクションファンを熱狂させてきた『イコライザー』シリーズ。

シリーズ最終章となる本作は、ボストンを離れ、シリーズで初めて海外ロケを敢行し、舞台はイタリアへ。訪れたシチリアでの事件をきっかけに、肉体的にも精神的にも限界を迎えたマッコールは、南イタリアの静かな田舎町にたどり着く。優しい人々に救われたマッコールはこの街を安住の地と心に誓い、イコライザーのスイッチともいうべき腕時計を外すことを決意する。そこで穏やかに新たな人生を送るはずだったが…。

解禁された予告映像でマッコールがカウントするのは、わずか9秒! 19秒すら与えてやらぬとは、どんな相手!? マッコールがイタリアの裏社会を支配する強大なマフィアに立ち向かい、過去シリーズよりもさらに強く、最速で相手を始末する様子が、バイオレンス満載の迫力のアクションで描かれる。

後半には、マッコールと親しげに会話をする謎の女性CIA捜査官(ダコタ・ファニング)の姿が。マッコールの過去に深く関係する彼女の正体とは? マッコール自身の物語としても完結を迎える本作。イタリアを舞台に、シリーズ史上最も激しい怒りとバイオレンスに満ちた、最後にして最大の[仕事]が始まる。

そして、日本での公開に向けて、デンゼル・ワシントンより日本のファンに向けてストライキ前に届いていたメッセージも公開された。

■デンゼル・ワシントンから日本のファンに向けて届いていたコメント

I am returning to play Robert McCall for the last time in THE EQUALIZER 3, the final chapter of the franchise, directed by Antoine Fuqua. McCall is back - stronger, faster and with more action, as he pursues revenge and retribution. It gives me great pleasure in knowing the Japanese fans have become so fond of the EQUALIZER franchise, and of my character, Robert McCall.

(日本語訳)

シリーズ最終章である『イコライザー THE FINAL』で、アントワーン・フークア監督のもと、最後のロバート・マッコールを演じます。マッコールが、さらに強く、さらに速く、そしてさらに激しいアクションとともに、復讐と報復を執行します。『イコライザー』シリーズを、そしてロバート・マッコールというキャラクターを、日本の皆さんがこんなにも愛して下さって感激です。

