今週(2023.8/11~8/17)のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は先週比で5.7%減、TOP100の初登場作は12作(先週15作)となった。

16週連続1位はTVアニメ『【推しの子】』第1期のオープニング(OP)主題歌、YOASOBIの「アイドル」(視聴回数1394.3万回)。視聴回数は前週比8.1%減となったが、2位とは3倍以上の差がついている。同アニメのエンディング(ED)主題歌の女王蜂「メフィスト」(同225.6万回)も前週と同じく8位と好調に推移している。

乃木坂46の「おひとりさま天国」(同237.0万回)は、先週69位から6位に急浮上。同グループとしては、20年5月に6位となった「世界中の隣人よ」以来のTOP10入りとなった。同曲は5期生の井上和(なぎ)が初センターを務め、恋愛に煩わされることなく自由気ままに自分時間を謳歌しようと歌う共感性の高い歌詞が魅力のナンバー。ミュージックビデオ(MV)のテーマは、メンバーがそれぞれの“おひとりさま”を満喫すること。各メンバーの趣味に合わせて個室のセットが組まれており、本人の私物が飾られているメンバーがいることも話題となっている。また、同曲の発売を記念して、日本全国からおひとりさまで楽しめる店を募集し、その中からメンバーが厳選した100店を「おひとりさま公認店」として、公認ステッカーをプレゼントする企画も実施している。

10位(先週19位)は4人組ロックバンドMY FIRST STORY「I'm a mess」(193.2万回)。同曲は2021年にリリースしたシングル「告白」のカップリング曲だが、今年に入ってから、TikTokのユーザー投稿がきっかけでバイラルヒットとなっている。3月下旬に79位に初登場してからじわじわと順位を上げ、6月9日にYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に登場したことで初のTOP10入りとなり、その後も安定した視聴回数が続いている。現在、「12ヶ月連続リリース」と7年ぶりの日本全国47都道府県ツアーを実施中。11月14日には、東京ドームでMY FIRST STORYとONE OK ROCKの対バンライブの開催が決定している。

13位に初登場したのは、BTSのVの「Rainy Days」(163.3万回)。9月8日に発売されるソロアルバム『Layover』の先行リリース曲で、8月11日に公開されたMVでは、楽曲の情緒に合わせた穏やかな雰囲気のなかで、平凡な1日を過ごすVの様子を収録。目覚めた瞬間から食事の準備をしたり、作業に没頭したり、退屈そうに昼寝をしたりする日常の瞬間が描かれている。同曲より1日前にMVが公開された「Love Me Again」(151.1万回)も19位(先週36位)に上昇。洞窟内でVが歌う様子を撮影しており、洞窟の神秘的な雰囲気と、Vの低く響き渡る歌声が独特の雰囲気を醸し出している。今回のソロアルバムを制作するにあたり、女性アイドルグループNewJeansの総括プロデューサーであるADORのミン・ヒジン代表とタッグを組んだことも話題を集めている。

