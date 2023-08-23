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夏連覇を目指す仙台育英は湯田統真、107年ぶりの優勝を狙う慶応は鈴木佳門が先発、清原はベンチスタート【甲子園決勝スタメン】

2023年8月23日 13時18分

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球場入りする慶応ナイン（左）と仙台育英ナイン

球場入りする慶応ナイン（左）と仙台育英ナイン

◇23日　全国高校野球選手権大会決勝　仙台育英―慶応（甲子園）
　決勝のスタメンが発表され、夏連覇を狙う仙台育英（宮城）の先発は湯田統真投手（3年）、107年ぶりの優勝を目指す慶応（神奈川）は鈴木佳門投手（2年）が先発する。慶応のプリンスとして注目を集め、今大会打率4割3分8厘と活躍している丸田湊斗外野手（3年）は、これまで同様に「1番・中堅」でスタメン出場する。
【慶応】
1番・中・丸田
2番・遊・八木
3番・捕・渡辺憩
4番・一・延末
5番・右・加藤
6番・左・渡辺千
7番・三・福井
8番・二・大村
9番・投・鈴木
【仙台育英】
1番・中・橋本
2番・遊・山田
3番・三・湯浅
4番・右・斎藤陽
5番・捕・尾形
6番・左・鈴木
7番・一・住石
8番・投・湯田
9番・二・登藤
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