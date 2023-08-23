◇23日 全国高校野球選手権大会決勝 仙台育英―慶応（甲子園）

決勝のスタメンが発表され、夏連覇を狙う仙台育英（宮城）の先発は湯田統真投手（3年）、107年ぶりの優勝を目指す慶応（神奈川）は鈴木佳門投手（2年）が先発する。慶応のプリンスとして注目を集め、今大会打率4割3分8厘と活躍している丸田湊斗外野手（3年）は、これまで同様に「1番・中堅」でスタメン出場する。

【慶応】

1番・中・丸田

2番・遊・八木

3番・捕・渡辺憩

4番・一・延末

5番・右・加藤

6番・左・渡辺千

7番・三・福井

8番・二・大村

9番・投・鈴木

【仙台育英】

1番・中・橋本

2番・遊・山田

3番・三・湯浅

4番・右・斎藤陽

5番・捕・尾形

6番・左・鈴木

7番・一・住石

8番・投・湯田

9番・二・登藤

