夏連覇を目指す仙台育英は湯田統真、107年ぶりの優勝を狙う慶応は鈴木佳門が先発、清原はベンチスタート【甲子園決勝スタメン】
2023年8月23日 13時18分
◇23日 全国高校野球選手権大会決勝 仙台育英―慶応（甲子園）
決勝のスタメンが発表され、夏連覇を狙う仙台育英（宮城）の先発は湯田統真投手（3年）、107年ぶりの優勝を目指す慶応（神奈川）は鈴木佳門投手（2年）が先発する。慶応のプリンスとして注目を集め、今大会打率4割3分8厘と活躍している丸田湊斗外野手（3年）は、これまで同様に「1番・中堅」でスタメン出場する。
【慶応】
1番・中・丸田
2番・遊・八木
3番・捕・渡辺憩
4番・一・延末
5番・右・加藤
6番・左・渡辺千
7番・三・福井
8番・二・大村
9番・投・鈴木
【仙台育英】
1番・中・橋本
2番・遊・山田
3番・三・湯浅
4番・右・斎藤陽
5番・捕・尾形
6番・左・鈴木
7番・一・住石
8番・投・湯田
9番・二・登藤
【慶応】
1番・中・丸田
2番・遊・八木
3番・捕・渡辺憩
4番・一・延末
5番・右・加藤
6番・左・渡辺千
7番・三・福井
8番・二・大村
9番・投・鈴木
【仙台育英】
1番・中・橋本
2番・遊・山田
3番・三・湯浅
4番・右・斎藤陽
5番・捕・尾形
6番・左・鈴木
7番・一・住石
8番・投・湯田
9番・二・登藤
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