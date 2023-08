『チェッカーズ〜40th Anniversary〜NHKプレミアムBlu-ray BOX』より「俺たちのロカビリーナイト」(C) 2023 NHK

1983年9月21日に「ギザギザハートの子守唄」でデビューし、92年末に解散するまで、当時の音楽シーンをけん引した7人組ロックバンド・チェッカーズのデビュー40周年を記念した映像パッケージ『チェッカーズ〜40th Anniversary〜NHKプレミアムBlu-ray BOX』(11月22日リリース)のプロモーションビデオ(PV)とジャケット画像が公開された。

あわせて、デビュー40周年の特別企画として、タワーレコードの渋谷店にて9月19日から24日、梅田NU茶屋町店で9月29日から10月9日、「チェッカーズ デビュー40周年記念展」が開催されることも発表された。

同商品は、チェッカーズがNHKの音楽番組に出演した際のパフォーマンス映像を4K映像と同等のクオリティにアップグレーディングし、4枚のBlu-rayに収録。カラフルなチェック柄の収納BOXのパッケージでリリースされる。

PVでは、『レッツゴーヤング』からデビュー曲「ギザギザハートの子守唄」、ブレイクのきっかけとなった「涙のリクエスト」、さらには解散前、最後のパフォーマンスとなった92年大みそかの『NHK紅白歌合戦』の一部も観ることができる。

90曲分の収録曲全曲の情報も解禁され、デビュー年となる1983年の『レッツゴーヤング』出演時の「恋のレッツダンス」から、映像特典の『NHK紅白歌合戦』ハイビジョン放送版まで、10年分のチェッカーズの歴史が凝縮された内容となっている。

また、各販売店舗別のオリジナル特典は、「1992 FINAL TOUR」などのスタッフパスをはじめとする貴重なアイテムを用いて制作され、それぞれのデザイン画像も公開となった。

タワーレコードでの記念展では写真パネル、衣装や当時の貴重なアイテムの展示のほか、CDやグッズの販売、さらには購入者を対象とした特典も用意される予定。

■収録内容※()内は放送日

【DISC1】

『レッツゴーヤング』より

1.恋のレッツダンス(’83/9/25)

2.涙のリクエスト(’84/2/5)

3.涙のリクエスト(’84/4/1)

4.ギザギザハートの子守唄(’84/4/8)

5.涙のリクエスト(’84/4/8)

6.涙のリクエスト(’84/5/20)

7.哀しくてジェラシー(’84/5/20)

8.ギザギザハートの子守唄(’84/7/22)

9.哀しくてジェラシー(’84/7/22)

10.涙のリクエスト(’84/8/5)

11.哀しくてジェラシー(’84/8/5)

12.哀しくてジェラシー(’84/8/26)

13.ひとりぼっちのナタリー(’84/8/26)

14.ギザギザハートの子守唄(’84/8/26)

15.哀しくてジェラシー(’84/10/14)

16.危険なラブ・モーション(’84/10/14)

17.星屑のステージ(’84/10/14)

18.渚のdance hall(’84/12/16)

19.ジュリアに傷心(’84/12/16)

【DISC2】

『レッツゴーヤング』より

20.ギザギザハートの子守唄(’85/1/6)

21.ジュリアに傷心(’85/1/6)

22.電撃 lookin' & shockin'(’85/1/27)

23.星屑のステージ(’85/1/27)

24.24時間のキッス(’85/1/27)

25.MY ANGEL(’85/1/27)

26.ジュリアに傷心(’85/1/27)

27.哀しくてジェラシー(’85/6/2)

28.ギザギザハートの子守唄(’85/6/2)

29.あの娘とスキャンダル(’85/6/2)

30.恋のGO GO DANCE!!(’85/6/30)

31.あの娘とスキャンダル(’85/6/30)

32.星屑のステージ(’85/7/7)

33.俺たちのロカビリーナイト(’85/7/7)

34.星屑のステージ(’85/10/13)

35.俺たちのロカビリーナイト(’85/10/13)

36.ジョニーくんの愛(’85/10/13)

37.神様ヘルプ(’85/11/10)

38.おまえが嫌いだ(’86/3/16)

【DISC3】

『ヤングスタジオ101』より

39.Two Kids Blues(’86/5/4)

40.Song for U.S.A.(’86/8/10)

41.Mr.BOYを探して(’86/11/9)

42.I Love you, SAYONARA(’87/3/8)

43.I Love you, SAYONARA(’87/5/3)

44.REVOLUTION 2007(’87/5/3)

45.WANDERER(’87/7/19)

46.7つの海の地球儀(’87/11/15)

47.ちょっとGive me a break!(’87/11/15)

『歌謡パレード’88』より

48.ONE NIGHT GIGOLO(’88/5/31)

49.Jim&Janeの伝説(’88/7/5)

『ジャストポップアップ』より

50.Gipsy Dance(’88/7/30)

51.鳥になった少年の唄(’88/7/30)

52.Jim&Janeの伝説(’88/7/30)

『1988ライブスペシャル』より

53.素直にI'm Sorry(’88/12/24)

『X’masスペシャル ポップス&ロック1989ライブ』より

54.チェッカーズのX’mas Song(’89/12/23)

『音楽・夢コレクション』より

55.One more glass of Red Wine(’90/9/7)

『X’masスペシャル ポップス&ロック1990』より

56.さよならをもう一度(’90/12/22)

『メガロックショー』より

57.チャイナタウン(’91/5/11)

58.LOVE '91(’91/5/11)

『夜にありがとう』より

59.LOVE '91(’91/6/16)

【DISC4】

『歌謡リクエストショー』より

60.ギザギザハートの子守唄(’91/7/2)

61.ジュリアに傷心(’91/7/2)

62.星屑のステージ(’91/7/2)

63.Song for U.S.A.(’91/7/2)

64.Life Is comedy-touch(’91/7/2)

『愉快にオンステージ』より

65.I Love you, SAYONARA(’92/10/3)

66.ギザギザハートの子守唄(’92/10/3)

67.ジュリアに傷心(’92/10/3)

68.星屑のステージ(’92/10/3)

69.LOVE '91(’92/10/3)

70.夜明けのブレス(’92/10/3)

71.Sea of Love(’92/10/3)

72.Blue Moon Stone(’92/10/3)

『NHK紅白歌合戦』より

73.涙のリクエスト(’84/12/31・第35回NHK紅白歌合戦)

74.ジュリアに傷心(’85/12/31・第36回NHK紅白歌合戦)

75.Song for U.S.A.(’86/12/31・第37回NHK紅白歌合戦)

76.I Love you, SAYONARA(’87/12/31・第38回NHK紅白歌合戦)

77.素直にI'm Sorry(’88/12/31・第39回NHK紅白歌合戦)

78.Friends and Dream(’89/12/31・第40回NHK紅白歌合戦)

79.夜明けのブレス(’90/12/31・第41回NHK紅白歌合戦)

80.ミセス・マーメイド(’91/12/31・第42回NHK紅白歌合戦)

81.フェアウェル・メドレー(’92/12/31・第43回NHK紅白歌合戦)

【特典映像】『NHK紅白歌合戦』より ハイビジョン放送版

82.涙のリクエスト(’84/12/31・第35回NHK紅白歌合戦)

83.ジュリアに傷心(’85/12/31・第36回NHK紅白歌合戦)

84.Song for U.S.A.(’86/12/31・第37回NHK紅白歌合戦)

85.I Love you, SAYONARA(’87/12/31・第38回NHK紅白歌合戦)

86.素直にI'm Sorry(’88/12/31・第39回NHK紅白歌合戦)

87.Friends and Dream(’89/12/31・第40回NHK紅白歌合戦)

88.夜明けのブレス(’90/12/31・第41回NHK紅白歌合戦)

89.ミセス・マーメイド(’91/12/31・第42回NHK紅白歌合戦)

90.フェアウェル・メドレー(’92/12/31・第43回NHK紅白歌合戦)

