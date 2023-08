SEVENTEEN初の日本ベストアルバム『SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」』 (P)&(C) PLEDIS Entertainment

韓国の13人組ボーイズグループ・SEVENTEENがきょう23日、日本ベストアルバム『SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」』を発売。あわせて新曲「今 -明日 世界が終わっても-」のミュージックビデオ(MV)も公開した。

新曲は、オルタナティブ・ツーステップ・ロックジャンルの音楽で、ロックをベースにEDMのツーステップ・ドラムンベースが加わった楽曲。ギターの旋律と叙情的なメロディーを中心に、「この世に最後の日が来ても、君のために最後のダンスを踊ろう。大事にしたいのは、今だ。」というメッセージを伝えている。メンバーのWOOZIがBUMZU、Hwang Hyunとともに制作に携わった。

MVは「明日 世界が終わっても」という曲の副題に合わせて、地球滅亡までわずか1日だけ残った状況を舞台に、青春映画のような雰囲気となっている。滅亡を目前にしたメンバーがどんな姿を見せてくれるのかが見どころだ。

ベストアルバム『SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」』は、SEVENTEENの活動の集大成となる内容。

DISC1には、16日に先行配信された「Sara Sara」と「今 -明日 世界が終わっても-」の新曲2曲のほか、2018年5月30日の日本デビューミニアルバムに収録された「CALL CALL CALL!」から、昨年多くの歌番組で披露された「DREAM」など日本オリジナル楽曲全9曲が収録。

DISC2には、同じくデビューミニアルバムに収録された「HIGHLIGHT -Japanese ver.-」・「Lean On Me -Japanese ver.-」・「20 -Japanese ver.-」・「Love Letter -Japanese ver.-」から、最新EPに収録された「Rock with you -Japanese ver.-」・「 All My Love -Japanese ver.-」まで全18曲が収録。

DISC1とDISC2を合わせると全27曲が収録され、今年日本デビュー5周年を迎えたSEVENTEENにとってまさに集大成となる豪華盤となっている。

関連キーワード 音楽