市長賞に山下さんら５人 「春日井市民美術展」２７日まで展示
2023年8月23日 05時05分 (8月23日 12時51分更新)
春日井市民の発表と鑑賞の機会とし、美術振興を目的に開いている「市制八十周年記念 第七十二回春日井市民美術展覧会」（中日新聞社後援）の全五部門の入賞者が決まった。入賞、入選、審査会員、委嘱、無鑑査の六百五十三点を二十七日まで、春日井市役所隣の文化フォーラム春日井ギャラリーと市役所十、十一、十二階で展示している。（磯嶋康平）
それぞれの最高賞である市長賞には、日本画は山下勝一さん（味美町）の「祖谷のかずら橋」、洋画は鈴木良昭さん（町屋町）の「砕石工場」、書は横井吟虹さん（岩野町）の「新しい言葉」、彫塑工芸は棚橋繁さん（中央台）の「シャトル」、写真は平田重模さん（岐阜県多治見市）の「水のカーテン」が選ばれた。...
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