『Warai Mirai Fes 2023 Road to EXPO 2025』(8月25日~8月27日、COOL JAPAN PARK OSAKAを含む大阪城公園内で開催)で25日の午後6時からCOOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで『SDGs-1グランプリ THE BEST SELECTION -SDGsでネタ祭り-』を開催する。

2030年までに達成を目指す世界目標SDGs。そのSDGsを笑いで楽しく分かりやすく広める、芸人たちの熱き戦い『SDGs-1グランプリ』。開催7年目を迎えた2023年、満を持してよりすぐりの漫才・コント・落語が集結する。

祇園や、佐久間一行、男性ブランコと歴代チャンピオンと好評だったネタが帰ってくる。笑いで目標達成に向けて、『SDGs-1グランプリ THE BEST SELECTION -SDGsでネタ祭り-』で笑わせる。

MCは、おいでやす小田と吉岡久美子。出演は、祇園、佐久間、男性ブランコのほか、笑福亭鶴笑、ヤンシー&マリコンヌ、見取り図、ロングコートダディ、ミキ、オズワルド、EXIT、エルフ、SDGsダンスユニットとなる。チケットは全席指定で4000円で、オンラインは2000円となる。

■コメント

【男性ブランコ】我々はこのようなもっそりのっそりとした風体ではありますが、吉本のSDGsアンバサダーに任命されております。そのSDGsアンバサダーの名に恥じぬ、とってもSDGsアンバサディーなネタを披露したいと意気込んでおります。皆様にとってSDGsを知る一つのきっかけになれたなら「これ幸い!」とわめき散らしたいと思います。

【祇園・木崎】SDGsって難しく聞こえますが、皆さんは笑うだけ。僕たちは笑かすだけ!ぜひとも会場にお越しください!

【祇園・櫻井】『SDGs-1グランプリ 2021』王者の祇園です!僕たちのここでしか見れないSDGsネタをぜひともご覧ください。

