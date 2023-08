『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-』タイ先行上映イベント with 山田裕貴は大盛況(C)和久井健/講談社 (C)2023映画「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編」製作委員会

俳優の山田裕貴がタイの首都・バンコクの映画館で現地時間20日に開催された、映画『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-』(後編)の「タイ先行上映イベント with 山田裕貴」(英語表記:First screening event in Thailand with Yuki Yamada)に出席。現地ファン約1000人と交流した。

タイでは今月31日から同映画の上映がスタート予定。これに先駆けて行われたプレミアイベントに、登場人物の中でもタイで特に人気のドラケンを演じる山田の参加が実現した。バンコクの中心地にあり、若者たちも多く集う映画館で1日に2回行われた同イベントは延べ1000人を超える熱狂的なリベンジャーズファンが集結。

タイを訪れるのは今回が初めての山田は、詰め掛けたファンたちの熱量と大歓声に圧倒されながらも、ところどころ英語も交えながら丁寧にさまざまな質問に対応。北村匠海、吉沢亮など本作の仲間や自身が演じるドラケンに対する熱い想いはもちろんのこと、現地のローカルフードに感動したトークや、タイ語で「愛してる」と言ってほしいというリクエストにも快く応え、会場が割れんばかりの歓声に包まれる一幕もあった。

イベントのラスト、山田は「この作品がタイでもみなさんに愛してもらえていることに心より感謝します。山田裕貴としましては、日本だけでなく世界でも愛される存在にこれからもなれるように、今回のタイのみなさんの声援のおかげでちょっと自信をもつことができました。日本だけではなく世界にも目を向けて頑張っていければいいなと思います。そしてこれからも日本の作品が世界にも愛されることを祈っています」と気持ちを新たにしていた。

6月30日から公開中の後編『-決戦-』はすでに累計動員169万人、興行収入22.4億円を突破。前編『-運命-』は、累計動員200万人を超え、前編『-運命-』と後編『-決戦-』の前後編2作品をあわせて、動員369万人、興収49.3億円を突破するヒットとなっている(8月22日時点)。

