『シャンフロ』10月1日放送開始 追加キャストに花守ゆみり・千本木彩花・山下誠一郎
2023年8月23日 00時00分 (8月23日 01時05分更新)
テレビアニメ『シャングリラ・フロンティア』（略、シャンフロ）が、10月1日よりMBS／TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時より連続2クールにて放送されることが決定した。あわせて第2弾キービジュアル、追加キャストが発表された。
追加キャストはサイガ-100役を花守ゆみり、アニマリア役を千本木彩花、オルスロット役を山下誠一郎が担当する。
同作は、世に言う「クソゲー」を愛好する変わった趣味のゲーマー・陽務楽郎が、プレイヤー数3000万人を誇る神ゲー『シャングリラ・フロンティア』に挑戦するという物語。漫画が現在、『週刊少年マガジン』にて連載中で、コミックス累計250万部を突破している。
【キャスト】
サンラク／陽務楽郎：内田雄馬
サイガ-0／斎賀 玲：和氣あず未
アーサー・ペンシルゴン／天音永遠：日笠陽子
オイカッツォ／魚臣 慧：小市眞琴
エムル：日高里菜
ヴァイスアッシュ：大塚明夫
サイガ-100／斎賀百：花守ゆみり
アニマリア：千本木彩花
オルスロット：山下誠一郎
サイガ-0／斎賀 玲：和氣あず未
アーサー・ペンシルゴン／天音永遠：日笠陽子
オイカッツォ／魚臣 慧：小市眞琴
エムル：日高里菜
ヴァイスアッシュ：大塚明夫
サイガ-100／斎賀百：花守ゆみり
アニマリア：千本木彩花
オルスロット：山下誠一郎
【スタッフ】
原作：硬梨菜・不二涼介（講談社「週刊少年マガジン」連載）
監督：窪岡俊之
シリーズ構成・脚本：筆安一幸
副監督：池下博紀
キャラクターデザイン・総作画監督：倉島亜由美
アクション・エフェクトディレクター：酒井智史
色彩設計：高木雅人
美術：インスパイアード
２Dワークス：田村あず紗
撮影監督：山杢 光
編集：定松 剛
音響監督：藤田亜紀子
音楽：MONACA
アニメーション制作：C2C
監督：窪岡俊之
シリーズ構成・脚本：筆安一幸
副監督：池下博紀
キャラクターデザイン・総作画監督：倉島亜由美
アクション・エフェクトディレクター：酒井智史
色彩設計：高木雅人
美術：インスパイアード
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