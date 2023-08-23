テレビアニメ『シャングリラ・フロンティア』（略、シャンフロ）が、10月1日よりMBS／TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時より連続2クールにて放送されることが決定した。あわせて第2弾キービジュアル、追加キャストが発表された。

追加キャストはサイガ-100役を花守ゆみり、アニマリア役を千本木彩花、オルスロット役を山下誠一郎が担当する。

同作は、世に言う「クソゲー」を愛好する変わった趣味のゲーマー・陽務楽郎が、プレイヤー数3000万人を誇る神ゲー『シャングリラ・フロンティア』に挑戦するという物語。漫画が現在、『週刊少年マガジン』にて連載中で、コミックス累計250万部を突破している。

【キャスト】

サンラク／陽務楽郎：内田雄馬

サイガ-0／斎賀 玲：和氣あず未

アーサー・ペンシルゴン／天音永遠：日笠陽子

オイカッツォ／魚臣 慧：小市眞琴

エムル：日高里菜

ヴァイスアッシュ：大塚明夫

サイガ-100／斎賀百：花守ゆみり

アニマリア：千本木彩花

オルスロット：山下誠一郎

【スタッフ】

原作：硬梨菜・不二涼介（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督：窪岡俊之

シリーズ構成・脚本：筆安一幸

副監督：池下博紀

キャラクターデザイン・総作画監督：倉島亜由美

アクション・エフェクトディレクター：酒井智史

色彩設計：高木雅人

美術：インスパイアード

２Dワークス：田村あず紗

撮影監督：山杢 光

編集：定松 剛

音響監督：藤田亜紀子

音楽：MONACA

アニメーション制作：C2C

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