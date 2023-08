『KCON LA 2023』に出演したJO1(C)CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

11人組ボーイズグループ・JO1が日本時間21日、米・ロサンゼルスで開催された世界最大級のKカルチャーフェスティバル『KCON LA 2023』に出演。LAでの初ライブで、観客が総立ちとなるパフォーマンスをした。

LAでは初となる3日間にわたって行われた『KCON LA 2023』は、JO1にとって初めてのアメリカでのステージとなった。朝から実施された「FIRST TIME IN LA」や「MEET&GREET」などの交流イベントでは、 MCに「皆さん元気があり余っていますね」と言われるほどテンションMAXな様子だった彼ら。というのも、昨年の8月にも開催された『KCON LA 2022』に出演予定だったが、本番の数日前にメンバーの半数が新型コロナウイルスに感染し、出演キャンセルを余儀なくされてしまった。当時、無念の想いを「Let’s pinkly promise!」というコメントに閉じ込めた1年後、悲願のリベンジ出演となった今回は、メンバーもJAM(ファンネーム)も約束を果たす場所として気合十分のステージとなった。

ついにショーが始まると、トップバッターで登場。9月20日にリリースする3rdアルバム『EQUINOX』より、ライブにピッタリな「RadioVision」を韓国語バージョンで披露し、爽やかな笑顔で盛り上げた。続くMCでは「This is first time in LA!」とあいさつし、「How are you feeling tonight?」と歓声に拍車をかけると、パワフルな楽曲「Trigger」でステージ全体を使って迫力のパフォーマンスで圧倒した。

終盤に差し掛かり、これまでのポップでスポーティーな装いからブラックで統一されたワイルドな衣装に着替え再登場すると、韓国の13人組ボーイズグループ・SEVENTEENの「孫悟空(Super)」をサプライズでカバーパフォーマンス。K-POPシーンで大記録を打ち立てた本楽曲を、JO1がリスペクトを込めてカバーした。川尻蓮を担ぎ上げるフォーメーションから始まると、メンバー11人用の特別編成へとアレンジされた一糸乱れぬ群舞と気迫あふれるパフォーマンスで、会場全体を巻き込み魅了。観客は総立ちで、曲が終わってもその歓声は鳴り止まず、大きな歓声でJO1を称えた。

ライブ直後に行われたインスタライブでは、メンバー自身の言葉で直接KCON出演への感謝をJAMに向けて伝えた。

関連キーワード 音楽