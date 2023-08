映画『THE FIRST SLAM DUNK』のポスタービジュアル(C) I.T.PLANNING,INC.(C)2022 SLAM DUNK Film Partners

昨年12月3日に公開されたアニメ映画『THE FIRST SLAM DUNK』(スラムダンク)が、31日に終映することを記念して、終映日までの最後の一週間となる25日~31日の7日間を「ラストゲーム」と称し、5つの特別上映を実施することが発売された。

湘北キャスト5人と井上雄彦監督が登壇したトークイベント<COURT SIDE in THEATER FINAL>【8/15(火)開催】の模様を収録・編集した映像付きの特別上映をはじめ、IMAX・Dolby Cinemaの復活上映、30日には応援上映も決定。

また、特別音響上映や、18日から始まった実況解説コメンタリー上映も継続して31日まで楽しめるようにするなど、映画館だからこそ味わうことのできる上映企画を実施する。

1:COURT SIDE in THEATER FINAL イベント映像付き上映

8月25日(金)~8月31日(木)の7日間限定で、全国の映画館の『THE FIRST SLAM DUNK』上映回の本編終了後に、8月15日(火)に実施したCOURT SIDE in THEATER FINALの模様を収録した特別映像が上映される。

※約27分に編集した映像。

※ラージフォーマット回(IMAX・Dolby Cinemas)では本映像の上映はなし。

※特別映像は全編日本語字幕付き。

2:IMAX・Dolby Cinema復活上映

8/25(金)より全国51館でIMAX・Dolby Cinemaを復活上映。

※IMAX・Dolby Cinemaでは、本編上映“COURT SIDE in THEATER FINALイベント映像の上映はなし。

※休映日がある場合あり。

3:応援上映

8月30日(水)に『THE FIRST SLAM DUNK』応援上映を開催することが決定。

入場時には、「特製紙メガホン」がプレゼントされる。

※本編はセリフ・歌詞(ED主題歌のみ)の字幕表示がされる日本語字幕付き上映ととなる。

※通常上映回よりも音量を上げて上映する。

※応援上映回につきましても、本編上映後に”COURT SIDE in THEATER FINAL”イベント映像を見ることができる。

4:特別音響上映

一部劇場では、特別な音響設備で楽しめる上映回を実施中。

5:実況解説コメンタリー上映

8/18(金)より全国劇場にて副音声で楽しめる【実況解説コメンタリー上映】は引き続き、8/31(木)まで実施。

同作は、『週刊少年ジャンプ』で1990年42号から1996年27号まで連載していたバスケットボール漫画『SLAM DUNK(スラムダンク)』が原作。湘北高校バスケ部に入部したバスケ初心者の主人公・桜木花道が、チームメイトの流川楓との衝突や強豪校との試合の中で才能を急速に開花させていく姿が描かれている。

手に汗握る試合の描写やバスケに青春を懸ける登場人物たちが、読者の共感を呼び圧倒的な支持を受け、国内におけるシリーズ累計発行部数は1億2000万部を突破。1993年~1996年にテレビアニメが全101話放送された。

新作映画では、監督・脚本を原作者の井上雄彦氏、アニメーション制作は東映アニメーション/ダンデライオンアニメーションスタジオが担当。湘北メンバー5人のボイスキャストは、テレビアニメ版から一新され、宮城リョータ役を仲村宗悟、三井寿役を笠間淳、流川楓役を神尾晋一郎、桜木花道役を木村昴、赤木剛憲役を三宅健太が担当している。

興収は21日現在、公開262日間で観客動員数1065万7913人、興収153億7156万9330円を記録している。

