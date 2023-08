NCTスタジアムライブ『NCT STADIUM LIVE ‘NCT NATION : To The World-in JAPAN’』東京公演の配信が決定

NCT 127、NCT DREAM、WayVが所属する多国籍ボーイズグループ・NCTが総出演するスタジアムライブ『NCT STADIUM LIVE ‘NCT NATION:To The World-in JAPAN’』東京公演が、動画配信サービス「U-NEXT」独占で見放題ライブ配信されることが決定した。

同公演は、世界各国で活躍するNCT 127、NCT DREAM、WayVらNCTのメンバーが一同に会する、NCT史上最大規模となる初のスタジアム公演。各チーム別のステージはもちろん、NCT U、そしてメンバー全員が揃うステージまで、多彩な音楽と圧倒的なスケールのパフォーマンス、特別演出で構成されたステージが予定されている。

26日の韓国・仁川文鶴競技場公演を皮切りに、9月9、10日には大阪・ヤンマースタジアム長居、9月16、17日には東京・味の素スタジアムで開催。U-NEXTでは、最終公演にあたる9月17日の公演を独占で見放題ライブ配信。月額会員なら追加料金なく見ることができる。

またU-NEXTでは、NCT 127、NCT DREAMそれぞれの過去ライブ映像として『NCT 127 JAPAN Showcase Tour “chain”』、『NCT 127 1st TOUR ‘NEO CITY:JAPAN - The Origin’』、『NCT 127 2ND TOUR ‘NEO CITY:JAPAN - THE LINK’』、『NCT DREAM TOUR ‘THE DREAM SHOW2:In A DREAM’- in JAPAN』の配信も決定。

スタジアム公演の見逃し配信は準備完了次第スタート。9月24日午後11時59分まで配信される。

関連キーワード 音楽