Uー18W杯日本代表、地区大会敗退の大阪桐蔭左腕・前田悠伍も選出 背番「18」【高校野球】
2023年8月22日 16時30分
日本高校野球連盟（宝馨会長）は9月1日に台湾・台北で開幕する「第31回WBSC U―18ベースボールワールドカップ」に参加する18歳以下の高校日本代表チーム20選手を22日、発表した。背番号も発表され、慶応の丸田湊斗外野手（3年）は26番、仙台育英の高橋煌稀投手は15番になった。
全20選手は次のとおり。名前の前の数字は背番号。
【投手（9人）】
▽11 武田陸玖（山形中央・3年）174センチ、77キロ、左投げ左打ち
▽15 高橋煌稀（仙台育英・3年）183センチ、80キロ、右投げ右打ち
▽13 木村優人（霞ケ浦・3年）185センチ、80キロ、右投げ左打ち
▽16 安田虎汰朗（日大三・3年）176センチ、76キロ、右投げ左打ち
▽17 矢野海翔（大垣日大・3年）174センチ、68キロ、左投げ左打ち
▽10 中山優月（智弁学園・3年）176センチ、73キロ、右投げ左打ち
▽18 前田悠伍（大阪桐蔭・3年）180センチ、80キロ、左投げ左打ち
▽19 森煌誠（徳島商・3年）183センチ、89キロ、右投げ右打ち
▽14 東恩納蒼（沖縄尚学・3年）172センチ、70キロ、右投げ左打ち
【捕手（3人）】
▽12 尾形樹人（仙台育英・3年）181センチ、84キロ、右投げ左打ち
▽27 新妻恭介（浜松開誠館・3年）178センチ、85キロ、右投げ右打ち
▽22 寺地隆成（明徳義塾・3年）177センチ、77キロ、右投げ左打ち
【内野手（5人）】
▽4 山田脩也（仙台育英・3年）177センチ、71キロ、右投げ右打ち
▽7 高中一樹（聖光学院・3年）177センチ、76キロ、右投げ右打ち
▽2 緒方漣（横浜・3年）169センチ、69キロ、右投げ右打ち
▽5 森田大翔（履正社・3年）179センチ、70キロ、右投げ右打ち
▽1 小林隼翔（広陵・3年）175センチ、80キロ、右投げ右打ち
【外野手（3人）】
▽23 橋本航河（仙台育英・3年）172センチ、70キロ、左投げ左打ち
▽26 丸田湊斗（慶応・3年）174センチ、73キロ、右投げ左打ち
▽8 知花慎之助（沖縄尚学・3年）172センチ、70キロ、右投げ右打ち
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