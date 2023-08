女子テニスの大坂なおみ(25)が22日、公式X(旧ツイッター)を更新。男子バスケットボールの八村塁(25)とテニスを楽しむ動画を公開した。

動画では2人が屋外のハードコートでテニスをプレー。大坂のサーブを八村が受け、ラリーが続いたものの、八村の返球ミスで終了し、悔しそうに苦笑いする様子が映っている。この動画に大坂は「lil bro really thought he had it」とつづり、日本の学年では同じながら、八村を「弟」と呼んでいる。

大坂は7月に第1子の出産を公表。投稿では以降初めてテニスをプレーする姿を見せている。豪華スターのラリーにフォロワーは「ははは!塁は正しいスポーツを選んだね」「私の大好きな日本人アスリートの2人」「徐々にカムバックに向けて努力しているのを見るのは素晴らしい」「彼が新しいコーチ?」などと盛り上がった。(写真はAP)